Antivir na drony

Hodnota světového trhu s drony byla v roce 2018 odhadována na 327 miliard korun a očekává se, že v roce 2024 přesáhne hranici jednoho bilionu. Tento rapidní vzestup odvětví bezpilotních strojů má na svědomí jejich široký potenciál, od doručování zásilek, přes průzkum těžařských oblastí, až po čistě zábavné účely.

Bohužel jako téměř každý revoluční vynález, tak i drony se jednoduše stanou nástrojem pro realizaci nekalých úmyslů. Nedávná studie z Velké Británie navíc ukazuje, že pouhých 31 % respondentů zaujímá k bezpilotním strojům pozitivní vztah. Důvodem pro takto negativní výsledek jsou zejména případy nelegálního a bezohledného používání. Drony mohou sloužit ke špionáži, poškození kritické infrastruktury včetně jaderných elektráren či narušení vzdušného prostoru letiště.

I přes veškerá negativa a potenciální hrozby této technologie jsou možná využití pro firmy i jedince zcela nenahraditelná. Proto je nezbytné zajistit, aby drony nepředstavovaly ohrožení soukromí a bezpečnosti. Firma Kaspersky za tímto účelem vyvinula vlastní antidronový systém, který pomůže bezpilotním strojům zlepšit image a podpoří jejich operátory v zodpovědnějším chování vůči okolí.

Software Kaspersky Antidrone koordinuje řadu hardwarových modulů a dokáže rozlišit drony od ostatních předmětů. Kombinace kamer, radaru, LIDARu a zvukových sensorů pomáhá hlavnímu detekčnímu modulu vyhledávat bezpilotní stroje. Novinkou v tomto odvětví je technologie z dílny Kaspersky, která využívá laserů pro zjištění polohy dronů.

Jakmile systém detekuje ve vytyčené oblasti létající předmět, odešle jeho souřadnice přes příslušný server do speciálního zařízení, které se podle dat z primárního detekčního modulu natočí ve směru onoho předmětu. Následně ho kamera zabere a přiblíží. Ve stejnou dobu neuronová síť navržená k rozpoznání dronů od ostatních předmětů zanalyzuje video. Pokud určí, že se jedná o dron, vyšle server pokyn k patřičnému modulu, který zablokuje signál mezi dronem a jeho operátorem. Výsledkem je, že se dron buď vrátí na místo, odkud vzletěl, nebo přistane tam, kde ztratil signál. Zařízení tak nebude poškozeno, protože neproběhne žádný fyzický kontakt.

„Velká část našeho Kaspersky Antidrone týmu, včetně mě, máme bohaté zkušenosti s bezpilotními stroji. Uvědomujeme si tedy, že tyto technologie někdy mohou představovat reálné nebezpečí. Byl jsem například svědkem riskantních manévrů během veřejných akcí. Takové chování pak přirozeně vzbuzuje pochyby o užitečnosti dronů. Jakožto operátor bezpilotního stroje často nevíte, do kterých oblastí je zakázáno létat. O to frustrující pak je, pokud je Váš dron zničen či jinak fyzicky uzemněn. I proto jsme při vývoji našeho softwaru mysleli jak na bezpečnostní opatření, tak na zájmy dronových nadšenců. Díky tomu jsme vytvořili řešení, které dronům zabrání ve vstupu do zakázaných oblastí a zároveň je uchrání od poškození,“ vyjádřil se Vladimir Turov, Project Owner v Kaspersky Antidrone.

Software je dodáván jako samostatná součást hardwaru třetí strany, jako přenosná verze, která může být využita například na terénních autech či jako integrovaná součást dalších monitorovacích systémů, včetně infrastruktury pro chytrou domácnost.