Autor dlouho nejnebezpečnějšího počítačového viru dnes opravuje telefony

Investigativní novinář BBC Geoff White na Filipínách vystopoval tvůrce počítačového viru, který byl ještě donedávna považován za nejničivější na světě. ILOVEYOU či tzv. Love Bug byl poprvé zaznamenán před dvaceti lety, 4. května 2020 na Filipínách, a v průběhu následujících dnů celosvětově infikoval až 10 % všech počítačů připojených k internetu.

„Překvapilo mě, že se vir dostal i do Ameriky a do Evropy, to jsem nečekal,“ uvedl dnes čtyřiačtyřicetiletý Onel de Guzman, kterého White vypátral v servisu mobilních telefonů ve filipínské Manile a vyzpovídal pro svou chystanou knihu Crime Dot Com zaměřenou na kyberzločin.

Virus se začátkem tisíciletí šířil jako příloha emailu nazvaná LOVE-LETTER-FOR-YOU a těm, kteří ji otevřeli, přepsal soubory, zcizil hesla a automaticky se rozeslal všem kontaktům z adresáře aplikace Outlook. Nákaze se nevyhnuli jednotlivci, firmy, vlády ani americký Pentagon. Během deseti dnů nakazil odhadem přes 50 milionů počítačů a napáchal škody za miliardy dolarů – hovoří se o 15 miliardách vynaložených jen na odstranění viru. A také ukázal, jak zranitelný svět propojený internetem je.

Vyšetřovatelé virus vystopovali k emailové adrese registrované v Manile, kterou obýval de Guzmanův bratr. Sám de Guzman byl studentem místní technické univerzity a jako člen hackerské skupiny Grammersoft se stal rychle hlavním podezřelým.

Na následné tiskové konferenci připustil, že virus mohl z jeho počítače uniknout nešťastnou náhodou, ale jelikož Filipíny v dané době neměly žádné zákony postihující zločiny v kyberprostoru, de Guzman ani kdokoliv jiný nebyl nikdy stíhán a po de Guzmanovi se slehla zem. Spekulovalo se, že emigroval, ale i o tom, že ho do svých řad přijal Microsoft. White se chytil vodítka z internetového fóra, dle kterého měl de Guzman provozovat servisní obchůdek v Manile. Nakonec se mu ho ve filipínském hlavním městě skutečně podařilo vypátrat.

De Guzman autorství Love Bugu potvrdil, vytvořil ho prý za účelem kradení přístupových hesel k internetu – v době vytáčeného internetu nezbytných –, která si nemohl dovolit. Virus prý původně odesílal jen Filipíncům, s nimiž komunikoval v chatovacích místnostech, aby se dostal k heslům fungujícím v jeho regionu. Později však kód upravil tak, aby se dokázal šířit sám kontaktům z aplikace Outlook, k čemuž využil chyby v operačním systému Windows 95.

Také viru přidal atraktivní titul – MILOSTNÝ-DOPIS-PRO-TEBE. Co rozpoutal, netušil. Uvědomil si to až později, když se od své matky dozvěděl, že policie v Manile pátrá po hackerovi. Autorem viru je prý on sám, jeho někdejší spolužák Michael Buen, který byl rovněž podezřelý, s ním nemá dle jeho slov nic společného. Po čase stráveném v ústraní se de Guzman vrátil k práci s počítači, na univerzitu však už nikoliv. Dnes udržuje malou servisní provozovnu a svého činu i „proslulosti“, kterou mu zajistil, prý lituje.

„Někdy se o mně píše na internetu, přátelé mě na to upozorní, ale já jsem plachý člověk. Nedělá mi to dobře,“ říká de Guzman v knize, která vyjde v září.