Bezpečnost Covidu navzdory

U malých a středních podniků stouply výdaje na IT bezpečnost z 23 % v roce 2019 na 26 % v roce 2020 a u velkých společností z 26 % na 29 %. Bezmála tři čtvrtiny organizací (71 %) také očekávají, že jejich rozpočet na kyberbezpečnost v příštích třech letech nadále poroste. To vše navzdory snižování celkových rozpočtů na IT v obou segmentech, způsobeného pandemií COVID-19.

Část IT rozpočtu vyhrazená na kyberbezpečnost již řadu let roste, a to navzdory tomu, že celkově IT rozpočty klesají – v minulém roce dosáhl u SMB firem 1,2 milionu dolarů a letos 1,1 milionu. U velkých firem je rozdíl ještě markantnější – 74,1 milionu v minulém roce, oproti letošním 54,3 milionu dolarů. Podle analytiků společnosti Gartner za toto snížení může globální pandemie koronaviru.

Výsledkem zvýšených investic do IT bezpečnosti je dedikování 275 000 dolarů (zhruba 6,4 milionu Kč) do této oblasti u SMB a 14 milionů dolarů (326 milionů Kč) u velkých firem. Většina společností očekává, že tato čísla v příštích třech letech porostou v průměru o 11 % u velkých firem a o 12 % u SMB. Celkem 17 % věří, že rozpočty na IT bezpečnost zůstanou minimálně stejné jako v letošním roce.

Každá desátá (10 %) organizace ale uvedla, že svůj rozpočet na IT bezpečnost sníží. Zajímavé je, že jako hlavní důvod většina podniků uvedla „nařízení vrcholného managementu“, který nevidí v budoucnu smysl v investování tak vysokých sum do IT bezpečnosti (32 %).

„Hlavním důvodem pro snižování rozpočtů je u více než čtvrtiny malých a středních firem celková potřeba snížit výdaje společnosti. Krize postihla malé a střední firmy nejtvrději, celosvětově tento segment hlásí pokles tržeb a omezení cashflow. Je proto zřejmé, že takto zasažené firmy potřebovaly optimalizovat své výdaje, aby přežily. I když je těžké v současné chvíli hledat východiska ze svízelné situace, neměly by firmy zapomínat na svoji kybernetickou ochranu,“ komentuje Alexander Moiseev, Chief Business Officer ve společnosti Kaspersky.