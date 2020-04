Bezpečnost se stává v době koronavirové klíčovou. Zoomu se nedaří

Během posledních týdnů byl Zoom zasypán stížnostmi na chyby v jeho bezpečnosti a soukromí. CEO Eric Yuan nakonec přiznal chybu a uvedl, že nyní bude k zákazníkům „otevřený a upřímný ohledně míst, kde posilujeme naši platformu.“ Dále oznámil, že Zoom pozastavil práci na nových funkcích na 90 dní, aby se mohl soustředit na bezpečnost.

Přestože se ostatní videokonferenční platformy nesetkaly s tak silnou kritikou, Google i Microsoft nezapomněly zmínit, že pracují na zvýšení bezpečnosti Teams a Hangout Meet.

Jared Spataro, viceprezident pro Microsoft 365, zdůraznil všechny bezpečnostní funkce, které Microsoft nabízí uživatelům Teams, například šifrování posílaných dat. Dále uvedl způsob, kterým reaguje na vymáhání informací. Spataro také poznamenal, že Teams na rozdíl od Zoomu nezobrazuje reklamy a nesleduje pozornost účastníků.

„Lidé potřebují vědět, že jsou jejich konverzace v soukromí a bezpečí.“ Napsal Spataro 6. dubna „V Microsoftu nezanedbáváme soukromí a bezpečí. Je to naším závazkem, nejen v této náročné době, ale pořád.“

Google zvolil podobný přístup a na svém blogu 7. dubna shrnul, jakým způsobem zaručuje Google Meet soukromí. Karthik Lakshminarayanan, ředitel bezpečnosti a kontroly G Suite, a Smita Hashim, ředitelka managementu Google Meet, Voice a Kalendáře, ve zprávě hovořili o úsilí Googlu zabránit zneužívání a kradení účtů a také o tom, jak limitují potřebu častých bezpečnostních záplat pomocí bezpečné infrastruktury.

„Microsoft a Google se snaží bránit a uklidnit své uživatele, ale také využívají kontroverze ohledně Zoomu, aby převzali jeho podíl na trhu,“ říká Paul McKay, vedoucí analytik pro Forrester.

„Zoom byl přistižen, že uvádí tvrzení o své bezpečnosti, která nejsou pravdivá, což výrazně podkopalo důvěru uživatelů“ pokračuje McKay. „Největší chybou byl malý důraz na bezpečnost a také to, že jejich marketingové informace nebyly fakticky správné. Během následujících 90 dnů musí ukázat, že svá tvrzení berou vážně.“

Jarad Carleton, vedoucí kyberbezpečnosti Frost & Sullivan, souhlasí s tím, že problémy Zoomu pramení ze zbrklého přístupu k věcem. Tento problém byl z počátku přehlížen díky jednoduché a spolehlivé povaze dané platformy. Společnosti jako Zoom, které se z počátku neorientovaly na bezpečnost, mohou narazit na veliké komplikace při retroaktivním řešení problémů.

Carleton se domnívá, že kritika nedostatků Zoomu povede k lepšímu prostředí pro uživatele. Společnosti totiž raději vylepší bezpečnost, aby se vyhnuly podobné kritice. Veřejná oznámení také uklidní zákazníky, že společnosti berou soukromí a bezpečnost vážně.

„Řešení jako Microsoft Teams, WebEx a Zoom jsou především určené pro firmy,“ říká Carleton. „Všechna veřejná kritika bezpečnostních chyb může mít veliký dopad na příjmy. Zvýšený důraz na bezpečnost tak povede k větší důvěře uživatelů v danou platformu.“

McKay věří, že ostatní společnosti zlepší bezpečnost, protože se nechtějí setkat s tím, co potkalo Zoom. „Myslím si, že dopad bude mít vliv na všechny, ne jen na ty zúčastněné. Pokud společnosti zareagují špatně, mohlo by to narušit důvěru uživatelů, kteří jsou nyní na těchto řešeních kompletně závislí a potřebují je k práci během pandemie.“