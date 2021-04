Bitdefender GravityZone Ultra Plus (XDR)

Bitdefender přivádí na český a slovenský trh nejnovější verzi GravityZone Ultra Plus (XDR). Díky tomuto nejnovějšímu řešení od Bitdefenderu můžete jít s dobou a již nemusíte kombinovat vícero produktů a riskovat vrstvení agentů. Vyhnete se tak nekompatibilitě řady řešení a ušetříte vaše výpočetní zdroje.

Toto ntegrované řešení úspěšně zastavuje útoky a zvyšuje kybernetickou odolnost organizace. Kombinuje nejpokročilejší funkce prevence, EDR s nízkou režií (Endpoint Detection and Response) a analýzu síťového provozu.

GravityZone Ultra Plus rozšiřuje možnosti detekce hrozeb založené na koncových bodech tradiční EDR tím, že zahrnuje síťové incidenty (XDR), aby úspěšně čelil pokročilým hrozbám bez ohledu na to, kde se v infrastruktuře objevují: v koncových bodech, v síti nebo v cloudu.

Bitdefender vyvinul lehce použitelné EDR s vysokou přesností a plnou lokalizací, které je teď součástí ucelené a plně prointegrované platformy ochrany koncových bodů.

K hlavním výhodám patří:

- Nejúčinnější ochrana koncových bodů na světě

- Nepřetržitá kontrola všech koncových bodů v reálném čase

- Monitorování všech podezřelých aktivit

- Vyšetřování incidentů jediným klikem

- Třídění bezpečnostních poplachů a vizualizace jejich analýzy

- Sledování hrozeb v okamžiku útoku

- Okamžitá reakce na incident

- Snížení doby zotavení po incidentu

GravityZone Ultra Plus slučuje mnohovrstvé řešení ochrany koncových bodů nové generace a snadno použitelnou EDR (Endpoint Detection and Response) + NTSA platformu, která spolehlivě a přesně ochrání vaše podnikové IT i proti nejhůře identifikovatelným útokům a hrozbám.

Díky automatizaci napříč všemi ochrannými vrstvami a sloučení všech ochranných mechanismů v jednom agentovi a jedné konzoli šetří výrazně provozní náklady a lidské zdroje jinak nutné pro řešení bezpečnostních incidentů.

Řešení je plně lokalizováno do českého jazyka a s českou podporou.

Více naleznete zde: https://www.bitdef.cz/bitdefender-gravityzone-ultra-plus