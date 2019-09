Domácí vs. podnikové bezpečnostní kamery

Po letech snižování kriminality dochází opět k jejímu růstu. Není tedy žádným překvapením, že globální trh s domácími bezpečnostními kamerami vedený levnými spotřebitelskými IP „kamerami“ by měl do roku 2023 dosáhnout osmi miliard dolarů.

Když se ceny pohybují tak nízko, jako je 30 dolarů za kameru, každý se počínaje Amazonem přes poskytovatele kabelové televize až po důvěryhodné dodavatele technologií Wi-Fi snaží prodávat domácí bezpečnostní kamery.

Jednoduše připojte svou IP kameru a buďte upozorňováni na svém telefonu na cokoli, co se pohne, zní příslib prodejců.

Když se spotřebitelské IP kamery stávají tak populárními a snadno použitelnými, lze si klást otázku, zda jsou připravené k použití v malých firmách a větších podnicích. Odpovědí je podmíněné ano pro malé organizace a pravděpodobně ne pro větší podniky.

Funkce domácí kamery

Dokonce i dnešní levné bezpečnostní kamery mají mnoho funkcí, které byly ještě nedávno dostupné jen ve špičkových a drahých systémech.

Mezi běžné funkce tak patří zachycení HD videa, vestavěné LED osvětlení, mikrofony pro nahrávání zvuku, obousměrné audio, odolnost proti povětrnostním vlivům venku, možnost nasměrování, infračervená detekce pohybu, infračervené noční vidění, schopnost zaznamenat videa do souborů, upozornění e-mailem a na telefon, bezdrátové připojení, napájení bateriemi a nastavitelné zóny pro sledování pohybu.

Některé bezpečnostní kamery jako například modely Ring.com mají dokonce alarmy s hlasitostí 110 dB a solární nabíjení. Ze všech uvedených vlastností je na kamerách nejdražší schopnost nasměrování.

Převážná většina těchto zařízení funguje tak, že je připojíte do elektrické zásuvky nebo portu USB, přidělíte jim adresu IP z již existující osobní sítě Wi-Fi, uděláte nějaké základní nastavení a poté je spravujete a provozujete pomocí softwaru.

Ten je téměř vždy dostupný pro telefony Apple a Android a může být k dispozici pro počítače se systémy Microsoft Windows a Apple.

Poznámka pro uživatele WiFi: Bezpečnostní kamery se dodávají v provedení pro připojení kabelem i bezdrátově. Vezměte ale na vědomí, že verze pro Wi-Fi nejsou nikdy tak spolehlivé jako verze připojené kabelem.

Profesionální firmy instalující bezpečnostní kamery trvají z důvodu spolehlivosti na instalaci kamer připojených kabelem, zejména pokud budou muset poskytovat trvalou podporu a záruky.

Kromě chybějících částí videa a náhodného odpojování také může docházet k zahlcení osobní sítě Wi-Fi tak intenzivními přenosy, že se stává nepoužitelnou (až do té míry, že ani další směrovače Wi-Fi vysílající v nových sítích nezvládnou tento problém vyřešit).

Mnoho uživatelů kamer, kteří se s nimi setkávají poprvé, se domnívá, že se lze vyhnout kabelu pomocí připojení Wi-Fi, ale takové zařízení obvykle stále vyžaduje napájení (pokud nemá baterie nebo solární napájení).

Běžnou radou pro spotřebitele od profesionálních firem instalujících kamery je zavést kabelem připojené přístroje všude, kde je to možné, a kamery Wi-Fi používat jen tam, kde je to nutné.

Kvalita kamer a softwaru je naprosto klíčová, ačkoli hardware kamery je obvykle blízko tomu, co se slíbilo.

Velké množství softwaru je obecné, používá se pro širokou řadu kamer a bude ukazovat funkce a možnosti, které se vašeho zařízení netýkají. Některý software je tak špatně naprogramovaný, že z něj jeho zranitelnosti doslova vyzařují.

Jiný software kamer má zase slušné uživatelské rozhraní, ale nenabízí mnoho funkcí a lépe funguje na platformách mobilních telefonů, kde tak mohou tlusté prsty snáze vybrat mezi několika málo možnostmi.

Některý kamerový software je jiný, ale mnoho dodavatelů bezpečnostních kamer se stará více o hardware a nepoužívá stejnou kontrolu kvality a péče pro software.

Většina softwaru pro spotřebitelské kamery je navíc navržena tak, aby pracovala současně s jedním zařízením, a to i v případě, že si můžete vybrat mezi několika kamerami.

Upozornění pro spotřebitele: Bezpečnostní IP kamery a jejich software často obsahují zranitelná místa, která využívají hackeři a malware. Hackeři mohou používat vaše zařízení proti vám – uvědomte si toto riziko při umísťování kamer.

Autoři malwaru zase často používají bezpečnostní kamery jiných lidí jako uzly ve větších sítích botů k útokům na další oběti pomocí útoků DDoS (Distributed Denial of Service).

Zajistěte dodržování všech doporučených postupů pro zabezpečení, jako jsou instalace oprav, změna výchozích hesel atd.

Poznámka redakce: Důležitým parametrem při výběru kamery by měl být i dynamický rozsah snímacího čipu kamery (tzv. WDR, Wide Dynamic Range), která určuje, jak kvalitní záběr je v případě velkých rozdílů kontrastu – třeba v protisvětle.

Funkce podnikových kamer

Profesionální, podnikové bezpečnostní kamerové systémy začínají na cenách mnoha tisíc dolarů a dosahují i desítek nebo stovek tisíc dolarů. Jaké jsou tedy funkce, které zajišťují, že je kamerový bezpečnostní systém vhodný pro podnik?

Proč nemohou všechny firmy koupit pár spotřebitelských kamer, někam je připevnit a užívat si pohodlí zajištěného bezpečnostním monitoringem?

Následujících šest případů vyšší kvality je důvodem, proč se podnikové bezpečnostní kamery považují za podnikové.

Lepší hardware. Podnikové bezpečnostní kamery jsou špičková odolná zařízení. Mnoho dnešních levnějších spotřebitelských kamer může vypadat, jako že mají stejné vlastnosti za mnohem nižší cenu, ale jednoduše nemůžete získat stejnou kvalitu za 30 dolarů, jakou můžete mít za 3 000 dolarů.

Podniková bezpečnostní kamera bude obecně pokrývat větší zorné pole, bude nabízet větší dosah a lepší ostrost. Bude mít lepší komponenty, které vydrží déle. Motory pro nasměrování budou spolehlivější a rychlejší. Externí pouzdro kamery bude odolnější a vyrobené z lepších materiálů. Bezdrátové signály budou silnější.

Ve spotřebitelské oblasti, nehledě na deklarovanou vzdálenost, je vhodné předpokládat poloviční, ne-li menší dosah pro praktické použití. Podniková kamera bude obvykle mít lepší skleněnou čočku, která jednoduše překoná nejlepší plastové čočky používané v kamerách spotřebitelské kategorie.

Podnikové kamery a jejich komponenty byly obvykle testované společně, aby se eliminovaly veškeré problémy.

Více datových proudů videa. Podnikové bezpečnostní kamery obvykle umožňují použití s vyhrazenými obrazovkami, které mohou zobrazovat mnoho kamerových záběrů v reálném čase, přičemž se některé záběry zobrazují trvale a jiné se mohou zachycovat v cyklech.

Konzole spotřebitelské bezpečnostní kamery obvykle zobrazuje záběr jen z jedné kamery, přestože se některé lepší spotřebitelské systémy přibližují tomu, co zobrazují podnikové systémy, a umožňují, aby se na jakémkoli televizoru nebo počítači současně zobrazovalo více záběrů.

U většiny spotřebitelských kamer se vám však zobrazí konzole a budete moci přepínat mezi poměrně omezeným počtem zařízení. K zobrazení záběru z jiného přístroje se budete muset odhlásit z kamery aktuální a přihlásit k jiné.

Nemusí se to zdát jako komplikace, ale může to být velký zdroj časových ztrát, chcete-li pravidelně kontrolovat záběry z různých kamer.

Dlouhodobé ukládání. Podnikové kamerové systémy zpravidla umožňují automaticky ukládat provoz videa za období několika měsíců. Mnoho spotřebitelských kamer ukládá video jen tehdy, když to uživatel zapne pro daný případ, ačkoli je rozsah ukládání limitován jen dostupným místem na úložišti.

Pokud existuje automatické ukládání, obvykle má délku trvání několika sekund či minut. Ve špičkových spotřebitelských systémech to mohou být dny až měsíce. Všechny podnikové systémy ale zajišťují automatické ukládání po dobu jednoho měsíce nebo déle.

Protože jsou spotřebitelské kamery často ve výchozím stavu nastaveny na záznam ad hoc, často se stává, že nejdůležitější události chybějí, pokud uživatel aktivně nesleduje video v čase jeho snímání.

4. Ochrana proti povětrnostním vlivům. Externí podniková kamera, která má deklarovanou odolnost proti povětrnostním vlivům, pravděpodobně vydrží hurikán. Některé spotřebitelské kamery, které tvrdí to samé, často nevydrží ani slabý déšť či sněžení.

Poznámka: Autor tohoto článku si jednou koupil relativně „špičkovou“ spotřebitelskou bezpečnostní kameru, která byla deklarována jako odolná proti povětrnostním vlivům, ale během prvního slabého deště přestala fungovat.

Zavolal na technickou podporu a sdělili mu, že kamera musí být umístěna pod stříšku a že nebylo zaručeno přímé vystavení dešti. Koupil tedy pro bezpečnostní kameru doporučené pouzdro zajišťující odolnost proti povětrnostním vlivům – a ačkoli úspěšně vyřešilo problémy s povětrnostními podmínkami, naopak zablokovalo funkce využívající infračervené paprsky.

Profesionální instalace.Podnikový bezpečnostní kamerový systém obvykle instaluje zkušený profesionál, který ví, na co všechno je potřeba se ptát, a posoudí vaši nemovitost, aby zjistil, co potřebujete.

Poskytují doporučení, nabídnou vám možnosti a poté vše nainstalují, nakonfigurují a zaškolí vás. Ke spotřebitelským kamerám jsou vzácně k dispozici skutečné rady, a to málo, co k nim existuje, se vejde do několika odstavců na webu nebo v on-line příručce.

Kromě toho může podnikový kamerový systém nabízet až pětiletou záruku, zatímco spotřebitelské kamery obvykle nabízejí jen rok (v případě koupě v EU samozřejmě dva roky).

Lepší software.Podnikové systémy mají nepochybně lepší software. Asi nikdo, kdo si stěžuje na kvalitu softwaru podnikového kamerového systému, nemá dostatečnou zkušenost se spotřebitelskými systémy.

Firemní kamerové systémy by nemohly existovat, pokud by nenabízely nesčetné přizpůsobitelné funkce a přijatelně časté aktualizace. Mnoho spotřebitelských systémů se ale nikdy neaktualizuje po vydání.

Dodavatelé spotřebitelských produktů často spoléhají na to, že zákazníci kupují jejich nejnovější kamery a verze jako standardní způsob, jak klient získá lepší produkt. To by bylo v podnikové sféře samozřejmě nepřijatelné.

Než si koupíte spotřebitelskou kameru, zjistěte od dosavadních uživatelů, jak na tom je software, kolik chyb obsahuje a jak dlouho musejí spotřebitelé na upgrady softwaru čekat.

Doporučení

Malé firmy mohou být spokojené s jednou či několika málo spotřebitelskými bezpečnostními kamerami, pokud chápou neodmyslitelné nedostatky vysvětlené výše.

Náročnějším podnikům by mohly vyhovět nejlepší spotřebitelské bezpečnostní kamerové systémy, jejichž cílem je překlenout propast mezi levnými omezenějšími spotřebitelskými verzemi a výrazně dražšími produkty, které byly vždy zaměřeny na velké podniky.

Klíčem je pochopit, co potřebujete od svých bezpečnostních kamerových systémů, a uvědomit si, že stejně jako u většiny věcí v životě bude výsledek odpovídat ceně.

Tento příspěvek vyšel v Security Worldu 1/2018. Časopis (starší čísla i předplatné těch nadcházejících) si můžete objednat na adrese našeho vydavatelství.