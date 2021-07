Evidujeme extrémní zájem klientů dostávat data o návštěvnosti objektů

„Záleží na tom, jaký kamerový systém klient má. Naše nejjednodušší typická aplikace je softwarové řešení, jehož unikátnost spočívá v tom, že se dá v podstatě nainstalovat na jakýkoliv kamerový systém. Analytický software jsme schopní zprovoznit na různých kamerách.

Nezbytnou podmínkou ale je odpovídající technické zázemí v podobě datového připojení, technické místnosti či dostatečného pokrytí objektu kamerovými body. Klient přijde s požadavkem ještě více využít svůj původní kamerový systém.

My mu následně nabídneme oblasti, ve kterých může analytický software využít, tj. oblast bezpečnosti, marketingu, zpracování dat, reportingové výstupy apod.

Jiný postup volíme v případě, kdy klient staví novou budovu a od nás potřebuje zajistit všechny věci, které děláme, od bezpečnosti přes marketing až po správu budov. Ve spolupráci s oddělením technologií uděláme obhlídku objektu a navrhneme konkrétní řešení. Jaké bude rozložení jednotlivých místností, kudy povede kabeláž, jaké kamery do daného prostředí budou ideální, a zároveň nabídneme nějaké řešení analytiky.

Existují tedy vždy dvě cesty. Buď klient kamerový systém má a my na něj připojíme nějakou naši konkrétní službu, nebo v objektu nemá nic a my do spolupráce vstupujeme jako komplexní integrátor.“

A jak se klienti podle Jana Čulíka tváří na nasazování analytiky a umělé inteligence? „Evidujeme extrémní zájem dostávat data o tom, jaká je návštěvnost objektů, kolik lidí do nich vstupuje a kam jdou. Souvisí to s potřebou porovnat návštěvnost v době před a po covidu. To je pro klienty aktuálně zásadní.“

Ukázku využití analytických softwarů v praxi můžeme demonstrovat na propojení kamerového systému a nového softwaru M2C nazvaného TrackSys. Jeho přínosy hodnotí Jan Čulík takto: „Cílem je zajistit dohled nad korektností pokladních transakcí na jednotlivých pokladnách klienta. Je to integrační platforma, která v sobě kombinuje konkrétní podezřelé transakce a odpovídající úsek videozáznamu z kamerového systému.

Přidanou hodnotou softwaru TrackSys je schopnost zobrazit v jednu chvíli jak videozáznam z konkrétní pokladny, tak účtenku včetně všech markovaných položek. Pro uživatele se tedy stává proces vyhodnocování podezřelých transakcí velice efektivním a pomáhá mu snížit ztráty např. z interní kriminality.“