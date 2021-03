Fyzické, virtuální nebo cloudové úložiště? S Veritas Backup Exec na tom nezáleží

Jistě, virtualizované prostředí drtivě převažuje, ale stále se u zákazníků setkáváme s dedikovanými fyzickými servery. Důvody jsou různé. Mnohdy to jsou jen licenční omezení provozované aplikace nebo bezpečnostní kritéria.

Z druhé strany nás zejména velcí hráči v IT světě přesvědčují (a nutno říct, že zcela oprávněně) o výhodách cloudového prostředí. Výsledkem tedy je, že mnoho společností musí provozovat velmi heterogenní infrastrukturu s fyzickými, virtuálními i cloudovými servery.

Za provoz a bezpečnost aplikací ve vlastní (on-premises) infrastruktuře zodpovídá výhradně její provozovatel. V případě cloudového prostředí se ale jedná o odpovědnost sdílenou mezi poskytovatelem a konzumentem. Zatímco za fyzickou bezpečnost a spolehlivost hardware zodpovídá poskytovatel, zabezpečení provozovaných OS, aplikací a služeb je výhradně v gesci jejich konzumenta. Oba infrastrukturní modely mají ale něco společného, a tím je ochrana dat. Za jejich zabezpečení totiž vždy zodpovídá zákazník.

Data jsou to nejcennější, co společnost má a jejich ochraně je tedy nutné věnovat dostatečnou pozornost. Bohužel se velmi často stává, že řešení ochrany dat je stejně roztříštěné jako infrastruktura, kterou má chránit. Takový typický zákazník dlouhodobě používal zálohování od jednoho dodavatele pro fyzické prostředí, byl s ním spokojen a vše fungovalo spolehlivě. Nicméně s nástupem virtualizace neudržel ten původní výrobce krok, zákazník proto pořídil pro virtualizované prostředí nové zálohovací řešení, které sice splnilo jeho očekávání, ale pro fyzické prostředí nebylo použitelné. Zůstaly mu tak dva navzájem izolované zálohovací produkty. Pro cloudové prostředí pak zákazník zvolí nativní prostředky cloudového poskytovatele. V horším (a naneštěstí častějším) případě nezálohuje cloudové prostředí vůbec, protože žije v mylném přesvědčení, že o zálohu se stará cloudový poskytovatel.

Výsledkem takového vývoje je nejednotný pohled na stav zálohování. Snadno se pak stane, že některý systém není zálohován vůbec, nebo jeho záloha nefunguje správně a zjistí se to až při požadavku na obnovu dat, což je pochopitelně pozdě.

Kvalitní a spolehlivé zálohovací řešení by mělo umět ochránit data bez ohledu na infrastrukturu.

Veritas Backup Exec se zaměřuje na to, aby ochrana dat byla jednoduchá, bezpečná a jednotná. Jedním z jeho hlavních atributů je flexibilita. A to nejen v tom, jaká data zálohovat, kde zálohy umístit, ale také jaký zvolit licenční model. Data jsou zabezpečena a dostupná za všech okolností, ať už zálohujete ve vlastním prostředí, nebo do cloudu, chráníte aplikace v cloudu, nebo data z cloudu obnovujete.

Backup Exec je snadno použitelný. Pro malé prostředí může být nasazen během pár minut a několika kliknutí myší. V případě, že vaše společnost poroste, je snadné rozšířit zálohovací architekturu do dalších lokalit a vše řídit z centrální konzole.

Díky zabudované konverzní technologii můžete snadno zálohovat odkudkoliv a obnovovat kamkoliv. Není problém zálohu fyzického serveru obnovit do virtuálního. Dokonce to lze i opačně. Okamžitá obnova zálohovaných virtuálních serverů přímo ze záložního úložiště, nebo automatické testování obnovy jsou také samozřejmostí.

Zálohování virtuálních serverů může probíhat zcela bez agentů prostřednictvím standardního API hypervizoru. Díky technologii V-RAY dokáže Backup Exec provést inspekci zálohovaných dat, identifikovat granulární objekty a zahrnout je do katalogu. Ten je pak neocenitelným pomocníkem při obnově dat. Nemusíte totiž složitě procházet, ze které zálohy je potřeba daný soubor obnovit. Stačí jej pouze vyhledat a Backup Exec sám nabídne data, kdy byl daný objekt (soubor) zálohován.

Nedávno vydaná verze 21.2 dále vylepšuje technologii Accelerator, díky čemuž se docílilo zrychlení záloh virtuálního prostředí až na 100násobek. Například 5TB záloha, která dříve běžela i 8 hodin, nyní zabere pouhých 5 minut.

Velmi užitečná je schopnost obnovy do cloudu, případně integrace s Azure Site Recovery pro účely kompletní obnovy v případě havárie celé lokality. Náklady na umístění dat v cloudu jsou stále nižší, a tak jeho využití jako DR lokalita nebo pro dlouhodobé umístění záloh je cenově velmi zajímavé.

Veritas Backup Exec ochrání vaše data, ať už se nacházejí kdekoliv a zároveň vám pomůže s ochranou proti Ransomwaru. Proč tedy používat více zálohovacích řešení, když máte k dispozici jedno samotné, které pokryje všechny vaše potřeby?

Distributorem produktů z rodiny Backup Exec je společnost DNS.

Pavel Müller, Channel/Commercial Sales Consultant Czech Republic, Slovakia & Baltics, Veritas Technologies LLC