GREYCORTEX uspořádala první ročník konference GREYCORTEX DAY

Společnost GREYCORTEX, dodavatel řešení MENDEL pro analýzu síťového provozu, uspořádala 24. 10. 2019 v pražském hotelu Angelo historicky první konferenci společnosti pod názvem GREYCORTEX DAY.

Na konferenci zazněly aktuální informace týkající se současné situace na poli kybernetické bezpečnosti, procesní a právní stránky monitoringu síťového provozu či novinky z výzkumu a vývoje v podání nezávislých odborníků, ale i odborníků z firem jako jsou ICZ, ELAT, ANECT, HiLASE či GREYCORTEX.

Konferenci navštívilo bezmála sto IT profesionálů jak z řad potenciálních zákazníků, tak současných uživatelů produktu GREYCORTEX MENDEL a partnerů GREYCORTEX. Konference byla určena manažerům informační bezpečnosti, IT specialistům, poskytovatelům služeb bezpečnostního monitoringu a dalším.

Účastníky konference přivítal Petr Chaloupka, CEO společnosti GREYCORTEX spolu s novinářem a moderátorem Milanem Louckým, který hosty prováděl programem po celou dobu konference.

„Chceme ukázat, jak je pro útočníky snadné využít slabin systémů a proniknout k citlivým a životně důležitým datům firem i veřejných organizací. Především však dnes uvidíte, jakými metodami předchází takových rizikům náš produkt MENDEL a seznámíte se s klíčovými lidmi, kteří pracují na vývoji naší technologie,“ uvedl Petr Chaloupka.

Program zahájil úvodní prezentací president Českého institutu manažerů informační bezpečnosti (ČIMIB) Aleš Špidla, známý popularizátor problematiky informační a kybernetické bezpečnosti, častý řečník nejen na konferencích zaměřených na kybernetickou bezpečnost.

Špidla opět všechny přítomné zaujal jasnou formulací základní filosofie kybernetické bezpečnosti. Hovořil o principu „security by default, security by design, security by architecture“, který je jedinou možnou cestou, jak efektivně stavět bezpečné informační systémy.

Dotknul se aktuálně medializovaného případu napadení výrobce bezpečnostního software AVAST, přičemž ocenil odvahu každé organizace, která zveřejní podobnou událost. Díky tomu posouvá taková společnost nejen sebe sama, ale především celou komunitu směrem ke skutečnému řešení zabezpečení svých aktiv. Cílem není hledat viníka realizované hrozby, ale stavět účinné řešení, jak podobným událostem zabránit a předcházet.

Především pro zodpovědné manažery organizací byly určeny přednášky o právním ukotvení bezpečnostního monitoringu v podání Pavla Očenáška, Legal & IT Security Specialisty, a pohled na problematiku z hlediska norem a standardů představený Robertem Schindlerem, Managing Partnerem společnosti ELAT.

Praktické zkušenosti z případových studií zazněly z úst Vladimíra Poprockého ze společnosti ANECT a Richarda Tůmy z firmy HiLASE, zkušenost maltského zákazníka prezentoval pan Gordon Daniell z GREYCORTEX.

Účastníky konference nejvíce zaujaly ukázky reálných hrozeb a zobrazení živé demonstrace napadení informačních systémů v podání Viktora Otčenáška, Security Architect ze společnosti ICZ. Michal Šrubař z firmy GREYCORTEX poté prezentoval, jak se takový útok projeví v prostředí monitorovaném nástrojem Mendel.

Z reakcí účastníků můžeme usuzovat, že GREYCORTEX může silně přispět k udržení a posílení pozice České republiky jako lídra v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany, jak je zatím potvrzováno například podle Národního indexu kybernetické bezpečnosti (NCSI).

Zdroj: GREYCORTEX