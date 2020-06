Jaká bude za pět let vaše kariéra v oblasti bezpečnosti?

Pokud jde o ochranu rostoucí infrastruktury ve společnosti Polaris Alpha, domnívá se Eric Schlesinger, její ředitel zabezpečení informací (CISO), že je vhodné upřednostnit přístup „lidé a procesy“ před přístupem „založeným na nástrojích“. Za pět let se ale tyto priority pravděpodobně změní.

„Věřím, že strojové učení a umělá inteligence jsou budoucností zabezpečení. Jeden ‚umělý analytik‘ dokáže z dlouhodobé perspektivy nahradit jednoho nebo dva zaměstnance na plný úvazek, protože bude rozhodovat na základě vzorců v síti a bude podle toho zavádět odpovídající opatření,“ odhaduje Schlesinger.

V očekávání těchto nových schopností jejich společnost investovala do několika nejmodernějších bezpečnostních nástrojů založených právě na strojovém učení.

Profesionálové z oblasti kybernetického zabezpečení, které nahradí nástroje umělé inteligence, se pravděpodobně zaměří na jiné, sofistikovanější úkoly. V mnoha společnostech dojde k přeškolování na více technické kybernetické dovednosti pro boj s hrozbami v oblastech cloudu, konektivity IoT a epidemií ransomwaru.

Umělá inteligence (AI) ale bude jen jedním z mnoha faktorů přetvářejících kariéru expertů v oblasti kybernetického zabezpečení v příštích pěti letech.

Počet neobsazených pozic kybernetického zabezpečení totiž bude i nadále růst -- globálně půjde v roce 2022 o 1,8 milionu pozic kybernetické bezpečnosti, podle odhadů Centra pro kybernetickou bezpečnost a vzdělávání (Center for Cyber Safety and Education) ale budou tyto pozice a obecně kariéra kybernetického zabezpečení vypadat za pět let jinak.

Kariéra v oblasti kybernetické bezpečnosti bude více založená na vědě, protože vzdělaní útočníci budou více využívat klamavé metody, jako jsou nepřátelské strojové učení, jemné, hluboce skryté podvrhy, nebo jen malé změny v tréninkových sadách dat, které záměrně způsobí nesprávné výsledky algoritmu, uvádí Steven Weber, šéf Centra zabezpečení na Kalifornské univerzitě v Berkeley.

Šíření propojených zařízení bude podle něj vyžadovat, aby docházelo ke kombinacím znalostí týmů zabezpečení a provozních týmů, přičemž podnikové digitální transformace budou vyžadovat přítomnost bezpečnostních pozic v rámci celé organizace -- například v týmech vývoje či v týmech zákaznické zkušenosti.

Výzkumníci a konzultanti ze sféry kybernetické bezpečnosti nabízejí odhad, co přinese budoucnost pro oblasti bezpečnostní kariéry.

1. Požadavek: Technicky pokročilé dovednosti

Cloudová bezpečnost a internet věcí (IoT) budou v následujících pěti letech formovat poptávku po kybernetických dovednostech příslušných pracovníků, uvádí Alan Paller, ředitel výzkumu institutu SANS. Do každodenního života se připojí a začlení více zařízení, a vzrostou tak příležitosti k únikům dat.

Podle odhadů společnosti Statista bude do roku 2025 připojeno 75 miliard zařízení, která budou zaznamenávat data zákazníků a organizací, takže bude zapotřebí více personálu, který bude rozumět konektivitě IoT a dokáže monitorovat, jaká data se shromažďují a kde vznikají bezpečnostní rizika.

Iniciativy pro nasazení chytrých technologií ve městech představují další rostoucí výzvu kybernetické bezpečnosti.

Většina velkých měst už....

