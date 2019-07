Jen pětina organizací má prevenci před ztrátou dat v cloudu

Společnost Bitglass, výrobce Next-Gen CASB, vydala report o cloudové bezpečnosti v roce 2019 - Guardians of the Cloud. V souvislosti s přesunem stále většího objemu dat a provozu do cloudu, potřebují organizace udržovat robustní kybernetické zabezpečení. S cílem zjistit, jak se jim toho daří dosahovat, se Bitglass spojil s přední kyberbezpečnostní komunitou a dotazoval IT odborníky ohledně zabezpečení cloudu v jejich organizacích.

Bitglass zkoumá stav zabezpečení cloudů v podnicích každoročně za účelem identifikace klíčových trendů a aktuálních zranitelností. Letošní zpráva zjistila, že 75 % organizací využívá více cloudových řešení, ale pouze 20 % má vhled do anomálního chování napříč aplikacemi. Jelikož stále více organizací uchovává v cloudu citlivé informace – data o zákaznících (45 %), údaje o zaměstnancích (42 %) a duševní vlastnictví (24 %) – je zavedení adekvátních bezpečnostních opatření kritické.

Klíčová zjištění:

Ačkoliv se od roku 2018 změnilo jejich pořadí, letos se mezi hlavními prioritami stále nachází ochrana před malwarem, dosažení shody s předpisy a zabezpečení nejčastěji používaných aplikací.

Použití CASB (Cloud Access Security Brokerů) pro ochranu před malwarem se zvýšilo z 20 % v roce 2018 na 31 % v roce 2019.

Kontrola přístupu (52 %) a anti-malware (46 %) patří mezi nejčastěji používané funkce cloudového zabezpečení. Přesto lze vzhledem k procentům říct, že tyto a další funkce jako single sign-on (26 %) a ochrana před ztrátou dat (20 %) nejsou dostatečně často využívané.

S 27% podílem se malware stal nejobávanějším vektorem úniku dat. Obavy z úniku prostřednictvím neošetřených cloudových aplikací naopak poklesly z 12 % v roce 2018 na letošních 5 %, což ukazuje, že si organizace uvědomují, že existují i vážnější hrozby než shadow IT.

Hlavním faktorem při hodnocení poskytovatelů cloudových zabezpečení jsou pro organizace náklady. Mezi další kritické faktory patří snadná implementace (46 %), zda je řešení cloudově-nativní (45 %), snadnost vynucení zásad zabezpečení napříč cloudy (36 %) a schopnost integrace řešení s různými cloudovými platformami (36 %).

„Data jsou nyní ukládána ve větším počtu cloudových aplikacích a zpřístupněna z většího počtu zařízení než kdy předtím,“ uvedl Rich Campagna, marketingový ředitel společnosti Bitglass. „Tento report zjistil, že 93 % respondentů je přinejmenším mírně znepokojeno svou schopností bezpečně používat cloud a že míra adopce základních nástrojů a postupů zabezpečení cloudů je stále příliš nízká. Mnoho organizací potřebuje přehodnotit svůj přístup k ochraně dat, protože tradiční nástroje pro ochranu dat on-premise je nedokážou chránit v cloudu.“