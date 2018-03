Kauza Facebook: Ochrání GDPR naši online existenci?

Data jsou tím, co Facebook pohání – právě data totiž lákají inzerenty, kteří sociální síti vydělávají peníze. A není pochyb o tom, že Facebook je schopen zpracovávat detailní a sofistikované uživatelské profily na základě lajků, komentářů a obecně uživatelského chování. Co pochybnosti naopak vzbuzuje, je to, jaká data Facebook sdílí s ostatními a co uživatelé mohou udělat pro to, aby je měli pod kontrolou.

Vždyť je známe všichni – testy IQ, dotazníky odhalující vaše vnitřní já nebo aplikace, které vám ukážou, jak byste vypadali jako celebrita. Z jednoho takového kvízu údajně nastřádala svá data i Cambridge Analytica. A to i přesto, že většina z nich ujišťuje, že vaše data jsou v bezpečí. Hry a kvízy na Facebooku působí lákavě, jako neškodné strávení volné chvilky, často však nemají jiný účel než právě vytáhnout z vás vaše data. Způsobem, jaký pravidla Facebooku povolují, kterým je dokážou jejich tvůrci obratně přizpůsobit.

Jak můžete chránit své informace? V nastavení, v sekci Aplikace, rozklikněte nabídku Aplikace, weby a pluginy a platformu zakažte. Toto nastavení vám zakáže používat na Facebooku aplikace třetích stran, pokud by se vám však takové řešení zdálo až příliš radikální, můžete v téže sekci jednotlivě nastavit omezení pro konkrétní aplikace. Možností také je, chcete-li si aplikace užít, přistupujte k nim přímo ze stránek jejich výrobců, nikoliv přes Facebook.

No a pak je tu ještě jedno řešení.

„Jestli chcete, aby vaše data zůstala v bezpečí, opusťte Facebook,“ říká Paul Bernal, odborník na intelektuální vlastnictví a právo z University of East Anglia. „Jedině hromadné opouštění Facebooku firmu přiměje, aby pro ochranu svých uživatelů dělala víc.“

Zjevně není jediný, kdo takto smýšlí, aktuálním trendem na konkurenčním Twitteru je hashtag #DeleteFacebook, ačkoliv sám nepředpokládá, že by Facebook opustilo dostatečné množství lidí, aby to sítí nějak výrazněji otřáslo.

V rámci současných pravidel se můžou uživatelé domáhat informací o tom, jaká jejich data konkrétní firmy mají. Když o tuto informaci před sedmi lety požádal rakouský právník Max Schrems, obdržel od Facebooku CD s dvanácti sty položkami. Z nich zjistil, že sociální síť uchovává záznamy o všech IP adresách počítačů a míst, ze kterých se do sítě přihlašoval, kompletní historii jeho zpráv a chatů, a dokonce i obsah, o němž se domníval, že smazal, včetně příspěvků na zdi.

Dnes, kdy je propojení Facebooku s aplikacemi a stránkami třetích stran ještě těsnější než před šesti lety, je však taková žádost o data o to komplikovanější. „Jak můžete žádat o data, když nevíte, na koho se obrátit,“ říká Paul Bernal.

Situace by se však měla alespoň trošku vytříbit v průběhu léta, kdy v rámci Evropské unie vejde v platnost tzv. GDPR, nová legislativa právě na ochranu osobních údajů. Ta by měla uživatelům mimo jiné dát více kontroly nad vlastními daty. Mimo jiné i prostřednictvím hrozby pokut pro firmy, které by podobným žádostem o data nechtěly vyhovět.

Dle současné legislativy mohou firmy uchovávat data tak dlouho „dokud je to nezbytné“, což je však formulace nabízející velice ohebnou interpretaci. V případě Facebooku platí, že dokud něco sami nevymažete, zůstane to online. Uživatelé mají možnost svůj facebookový účet smazat, což teoreticky „zničí“ všechny jejich minulé příspěvky, Facebook však vybízí ty, kteří si od něj chtějí odpočinout, aby svůj účet raději deaktivovali, pro případ, že se budou chtít vrátit.

Je také třeba mít na paměti, že spousta informací o vás zůstane na síti i díky příspěvkům vašich přátel. Jednou z hlavních změn, které GDPR přinese, bude právo na to být zapomenut. Vymazat stopy své přítomnosti na sociální síti či jinou online historii by tak už brzy mělo být výrazně snazší. Alespoň teoreticky.