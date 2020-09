“Máme spolehlivé IT zabezpečení,” mylná představa každé páté společnosti v Česku

„Kybernetická bezpečnost je naprostou existenční nutností, kterou by měli vnímat a řešit nejen informatici, ale především manažeři a vedení společnosti,“ říká jeden z pořadatelů, generální ředitel společnosti Gordic, Jaromír Řezáč. Ústředním tématem celé konference byla právě strategická role ředitele firmy. Ti by se podle Řezáče neměli spokojit pouze s implementací základního antiviru, ale měla by u nich vznikat silná potřeba přijímat zásadní opatření, jako je například školit své zaměstnance. Právě lidský faktor je nejčastějším rizikem (až 33 % úniků dat), teprve po nich přicházejí hackerské útoky (zdroj: CFC Underwriting cyber claims statistics 2018).

Cílem konference bylo rozproudit diskuzi s řediteli firem, pro které je téma kyberútoků často spíše tabuizované. Sdílet zkušenosti se tak podařilo díky speciálním hostům jako byl náměstek pro informatiku FN Brno Vlastimil Válek, který promluvil o kyber útoku na brněnskou nemocnici, nebo Miloš Mastník, obchodní ředitel Českých Radiokomunikací, které v případě blackoutu kooperují s integrovaným záchranným systémem. Kontext informační války, jejíž součástí je i Česká republika, nabídl senátor a předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fišer. Diskuze nejen s těmito odborníky bude pokračovat na webináři 7. října.

„Z české legislativy vyplývá, že vedení společnosti musí počítat s úlohou řádného hospodáře a je vždy ultimátně zodpovědné za zabezpečení majetku a chodu společnosti. Otázky kyber bezpečnosti se vás tak přímo dotýkají,“ apeloval na ředitele firem Bořivoj Líbal, spoluřídící partner pražské pobočky mezinárodní advokátní kanceláře Noerr. „Nejdříve vyhodnoťte rizika a přijměte vhodná opatření pro správu a ochranu dat před vnitřním i vnějším útokem. Nezapomínejte updatovat veškerá řešení vzhledem k neustálému vývoji technologií a legislativy,“ doplňuje Líbal.

V České republice se každá pátá společnost a až polovina malých a středních podniků stala obětí kybernetického útoku. Náklady na obnovu dat dosahují jednotek až desítek milionů korun.

„Právě závažnost dopadů kybernetických útoků a špatná informovanost managementu byly hlavním spouštěčem vybudování komplexní platformy. Spustili jsme blog, spojili jsme se s Agenturou Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost a pracujeme na průzkumu mezi českými CEOs. V říjnu pořádáme webinář a, až to bezpečnostní opatření umožní, další setkání,“ vysvětluje okolnosti vzniku a návaznosti projektu jeho spolupořadatel Jan Císař ze společnosti Strateggo.