Míříme k automatizované dostupnosti

(Partnerský příspěvek)

Před deseti lety se v podnikovém světě využívala zejména on-premise fyzická infrastruktura s minimem virtualizace. Dnes se data v organizacích šíří napříč fyzickou i virtuální infrastrukturou, využívají se hybridní multicloudová prostředí a aplikace hostované u různých providerů. Součástí infrastruktury jsou dokonce smartphony.

Napříč tím se každé dva roky zdvojnásobí objem dat, která jsou zejména v případě osobních či obchodních informací „hyperkritická“, a je proto potřeba zajistit jejich „hyperdostupnost“, která je kriticky důležitá pro úspěšnou digitální transformaci.

Jak na to mohou organizace reagovat po technické stránce?

Znamená to, že potřebujete systém, který bude automaticky řídit, aby data byla v každý okamžik na tom nejvhodnějším a nejdostupnějším typu infrastruktury.

Jak jste daleko dosažení takového stavu?

Naše platforma počítá s pěti úrovněmi: od zálohování přes konsolidaci, vizibilitu a orchestraci po automatizaci. Dnes pokrýváme první čtyři, když jsme nedávno oznámili Veeam Availability Orchestrator pro přesun dat napříč infrastrukturou. Automatizace, tedy samospravovatelné a sebe učící se data, je budoucnost.

V jakém horizontu dokážete dosáhnout páté úrovně – automatizace?

Zkusím to ilustrovat na rychlosti, s jakou uvádíme produkty na trh. V roce 2017 jsme měli sedmnáct produktů a updatů verzí, které vždy přinášely nové funkce. Věřím tedy, že to je otázka dvou, maximálně tří let.

Veeam čerstvě oznámil DataLabs pro testování a DevSecOps. Jak je tato funkcionalita zahrnuta do platformy?

Jde o funkcionalitu, která je součástí edic Enterprise a Enterprise Plus. Její kořeny sahají do funkce SureBackup, která kontroluje, jestli je záloha konzistentní a schopná se spustit včetně restartu aplikace. Dnes funkcionalitu rozšiřujeme, a umožňujeme tak podniku spustit ze zálohy repliku produkčního prostředí, na kterém mohou vývojáři v reálném čase zkoušet nové služby či zabezpečení, a výrazně tak zkrátit periodu testování.

V roce 2017 Veeam rostl o 36 % – platí toto tempo i pro lokální trh?

Na českém a slovenském trhu dohromady jsme rostli dokonce o 40 %. Specifikem tohoto trhu je velké množství early‑adopterů, kteří chtějí zkoušet nové funkce. Domnívám se, že tempo udržíme i globálně a je zcela reálné letos pokořit miliardový obrat a do roku 2022 dosáhnout 2,2 miliardy dolarů.