Na kolik vyjde ochrana dat a jejich ztráta?

Průměrná finanční ztráta malého a středního podniku (SMB) způsobená únikem dat letos dosáhla 120 000 dolarů (okolo 2 660 000 Kč), což je o 36 % více než v loňském roce (88 000 dolarů). Velké firmy se v případě úniku dat musejí v průměru vypořádat se ztrátou 1,23 milionu dolarů (přes 27 milionů Kč). Oproti roku 2017 tak v případě hackerského útoku musejí vynaložit o 24 % více.

Tyto rostoucí náklady jsou strašákem firem, které se rozhodly své podnikání zdigitalizovat. V digitální transformaci přitom hraje prim cloudová infrastruktura. Pro její implementování (včetně hybridního cloudu) se rozhodlo, nebo o jejím zavedení v následujících 12 měsících uvažuje 45 % velkých společností a 33 % SMB podniků.

Díky cloudu jsou firemní data dostupná svým uživatelům téměř odkudkoliv. Zároveň ale mohou být „dostupná“ i hackerům, což klade velké nároky na jejich zabezpečení. Dva ze tří nejnákladnějších kybernetických incidentů, které postihly firmy z oblasti SMB, byly vázané na cloud.

Chyby v IT infrastruktuře třetí hostitelské strany je v průměru vyšly na 179 000 dolarů (necelé 4 miliony Kč). Ochrana dat je prioritou i pro velké korporace. Úniky dat způsobené cílenými útoky je vyjdou na 1,64 milionu dolarů (přes 36 milionů Kč) a incidenty ovlivněné IT infrastrukturou třetí strany v průměru na 1,47 milionu dolarů (přes 32 milionů Kč).

Při pohledu na stoupající účty za následky kybernetických útoků si firmy uvědomují, že musí posílit svoji ochranu. Proto jí v rámci svých projektů digitální transformace přisuzují stále vyšší důležitost. Nejlépe to ilustruje pohled na letošní IT rozpočty velkých korporací, kde položka „cybersecurity“ tvořila bezmála jejich třetinu (8,9 milionu dolarů – přes 197 milionů Kč). Zajímavé je, že i velmi malé firmy (VSB) zvýšily své rozpočty na ochranu IT infrastruktury z 2 400 dolarů (zhruba 53 000 Kč) na 3 900 dolarů (přes 86 000 Kč).

„Vyšší rozpočty alokované na kybernetickou bezpečnost mají několik důvodů. Vedle čím dál sofistikovanějších útoků a vynalézavějších hackerů nutí firmy ke zvýšení investic i komplexnější IT infrastruktura nebo dodržování právních norem. Proto se kybernetická bezpečnost stala jednou z hlavních položek rozpočtů na IT bez ohledu na velikost firmy,“ doplňuje Maxim Frolov, Vice President of Global Sales ve společnosti Kaspersky Lab.