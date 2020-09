Nevěř nikomu a prověřuj vše. Na bezpečnostní koncept Zero Trust se zaměří série webinářů

Zero Trust není technologie, ale bezpečnostní koncept, který byl již v roce 2010 představen známým americkým výzkumným pracovníkem Johnem Kindervagem. V současné době koncept aplikují velké mezinárodní firmy jako Coca Cola či Google. Obecně lze konstatovat, že tento model byl navržen jako alternativa k již dávno překonanému perimetrovému modelu.

Ten považuje vnější síť za nedůvěryhodnou, zatímco vnitřní síti věří. Mottem Zero Trust je „Never Trust, Always Verify“, a zpochybňuje tak bezpečnost i vnitřní sítě. Zero Trust model je možné interpretovat jako technickou nadstavbu analýzy rizik, jejíž vznik je jedním z prvních kroků při systematickém nasazování bezpečnosti v jakékoliv společnosti.

Tým společnosti H-Square ICT Solutions a Tech Data AS Czech na setkání s Johnem Kindervagem (Jan Pinta, Petr Zahálka, John Kindervag a Jan Linhart)

Na sérii deseti webinářů se pod vedením bezpečnostních expertů dozvíte vše, co potřebujete k aplikování nulové důvěry vědět. Úvod si vezme na starost Jan Linhart z H-Square ICT Solutions a vysvětlí obecný princip Zero Trust. Miroslav Tůma (Tech Data AS Czech) například promluví o přínosech a benefitech celého konceptu a Peter Blaško (Tech Data AS Czech) se zaměří na ochranu koncových uživatelů.

Pětačtyřicetiminutová on-line školení se konají každý čtvrtek od 1. října 2020 do 3. prosince 2020 vždy od 10.00 do 10.45 na platformě Zoom. Nezapomeňte se registrovat i v případě, že vám čas nevyhovuje. Po skončení webináře automaticky obdržíte odkaz na záznam akce.

Podrobný program:

webinář | 01. 10. 2020 | Zero Trust – obecný úvod webinář | 08. 10. 2020 | Zero Trust – přínosy a benefity webinář | 15. 10. 2020 | Zero Trust Network webinář | 22. 10. 2020 | Zero Trust Network – ochrana poskytovaných služeb webinář | 29. 10. 2020 | Zero Trust Network – ochrana uživatelů webinář | 05. 11. 2020 | Aplikování Zero Trust konceptu na cloudová prostředí webinář | 12. 11. 2020 | Zero Trust pro DevOps v cloudu webinář | 19. 11. 2020 | Zero Trust pro SaaS aplikace webinář | 26. 11. 2020 | Zero Trust Endpoint webinář | 03. 12. 2020 | Zero Trust Endpoint XDR

