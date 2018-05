Nezabezpečený telefon a bankovnictví? Není problém!

Počet smartphonů, prodaných na českém trhu rostl v období 2013 – 2016 řádově o desítky procent. V roce 2017 se růst podílu smartphonů mírně zpomalil, ale stále se rozšiřuje spektrum jejich využití. Velmi důležitou avšak citlivou oblastí využití smartphonů jsou finanční transakce (online nákupy) a mobilní bankovnictví.

S přibývajícím využíváním smartphonů připojených k internetu, rostou i rizika kybernetických útoků na tato zařízení. Jak jsou na tom Češi se zabezpečením smartphonů?

Zajímalo nás, kolik Čechů v dnešní době smartphony využívá. Sedm z deseti lidí se hlásí k používání smartphonů. Převládá především používání soukromých přístrojů, které využívá více než polovina lidí. Jeden člověk ze šesti pak používá firemní smartphone. Soukromý i firemní přístroj pak používá 16 procent lidí.

Nikoho asi nepřekvapí, že penetrace smartphonů je největší u mladých lidí ve věku od 15 do 29 let. V této věkové kategorii je využívá 76 procent lidí. Naopak v kategorii seniorů nad 70 let uvedlo používání smartphonů pouze 16 procent lidí. Regionálně je nejvíce smartphonů v Praze, naopak nejméně v Jihočeském kraji.

Téměř polovina uživatelů smartphonů je používá, kromě volání a psaní sms či emailů, také k nákupu zboží na internetu. Dále pomocí smartphonů a mobilního bankovnictví spravují bankovní účty a zadávají příkazy k platbě. Smartphony také užívají například k posílání dárcovských esemesek DMS pro dobročinné účely.

Velká skupina uživatelů si neuvědomuje, že přístup na internet prostřednictvím smartphonu přináší stejná rizika, jako připojení z počítače. Například možnost zavirování telefonu či hackerský útok. Možného zavirování telefonu se obává polovina uživatelů, naopak dva z deseti toto riziko zcela ignorují. Zavirování telefonu obávají spíše ženy než muži (56 procent respektive 47 procent).

Varovné zjištění je, že téměř pětina uživatelů, kteří používají smartphony pro nákupy a finančními transakce, nemá na svém přístroji nainstalovaný žádný bezpečnostní software.