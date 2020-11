Objem dat ve školství vzroste do pěti let stonásobně a stanou se cílem kyberútoků

Postupující digitalizace ve školství, ať už vlivem distanční výuky, anebo implementace interaktivních výukových metod, stupňuje nároky na vhodnou správu a zabezpečení využívaných dat. Přímou úměrou s jejich rostoucím objemem totiž stoupne i četnost kybernetických incidentů.

„V rámci našich projektů sledujeme narůstající objem dat ve školství, který by se podle našeho odhadu mohl v příštích třech až pěti letech zvětšit až stonásobně. Do budoucna vnímáme nutnost centrálního řešení vhodného způsobu správy a zabezpečení těchto dat,“ uvádí Martin Souček, generální ředitel společnosti Altron. Podle něj totiž bude stoupat i závažnost kybernetických hrozeb, které by mohly ohrozit chod škol podobně, jako je tomu například u nemocnic.

V současné době v České republice funguje téměř 4 200 základních škol a bezmála 1 300 středních škol. Pokud by každá základní a střední škola měla vlastní vhodně zabezpečenou datovou infrastrukturu, investice do nich by mohly dosáhnout zhruba 2,7 miliard korun.

„Z naší zkušenosti předpokládáme, že kvalitní řešení pro základní a střední školy by se mohlo pohybovat minimálně na úrovni tří set tisíc korun, pravděpodobněji spíše půl milionu,“ vysvětluje Martin Souček. Vhodná správa dat se ale týká i vysokých škol. Zatímco těch veřejných je v Česku sice „jen“ 26, čítají mnohdy i desetitisíce studentů. „U vysokých škol je situace vzhledem k množství jejich studentů odlišná. Některé navíc již podobné řešení mají. U těch, které jej nemají, by se pohybovalo v jednotkách milionů korun,“ doplňuje Martin Souček.