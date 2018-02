Ohrožení podnikových sítí ze strany internetu věcí je realitou

Hrozba je reálná a nezmizí sama od sebe.

Celosvětově stoupá míra využití zařízení internetu věcí. Majorita sítí je ovšem nepřipravena na takto masivní příliv nových zařízení, a ještě méně jsou připraveny na hackery a další jednotlivce, kteří se pokusí získat přístup k podnikovým sítím a uživatelským datům pro zločinné úmysly.

Gartner předpokládá, že zde do konce roku 2020 bude kolem 20,4 miliard k síti připojených zařízení. Je evidentní, že počet propojených zařízení se bude i nadále zvyšovat. To sice přináší spoustu výhod, ale také vzrůstající bezpečnostní riziko. Jak se sítě stávají dynamičtějšími a neustále rostou, je těžší a těžší identifikovat a spravovat všechna zařízení k nim připojená.

Ta hrozba je tu a je velmi reálná. Rok 2016 přinesl jeden z největších DDoS útoků všech dob – botnet Mirai – který vyřadil z provozu mnoho webových stránek. Útok byl možný díky zařízením internetu věcí, unikátním IP adresám hostujícím malware. Zařízení nejvíce se podílející na útoku? Průmyslové kamery.

Nejnovější potomek botnetu Mirai se nazývá Satori a objevil se v letošním roce, specificky cílí na procesory ARC. Hlavním účelem je krást kryptoměnu Ethereum skrze hackování online těžařských hostů a tajnému nahrazení jejich peněženek.

Mirai a Satori plně odhalují potenciál kybernetických zločinců ozbrojených malwarem a velkým množstvím nezabezpečených zařízení internetu věcí. Jak se stále více zařízení dostává na síť, hrozeb bude přibývat. Více zařízení znamená více bodů, skrze které může útočník zařízení infikovat a následně je využívat při DDoS útocích.

Jak bohužel ukazuje výše zmíněný seriál McMafia, právě klíčová IT infrastruktura je obzvláště ohrožena. Některé příklady podobných útoků na nezbytné systémy ukazuje hned několik hacknutých vodních elektráren mezi roky 2011 a 2016 a také elektrárnu ve Spojených státech, která byla infiltrována hned sedmnáctkrát mezi roky 2013 a 2014. Co je horší: jaderná elektrárna částečně hacknutá v roce 2016.

Množství zařízení připojených k podnikové síti je nejen téměř nemožné spravovat, ale někdy ani nelze jejich počet vůbec zaznamenat. Princip BYOD (buy your own device, kdy zaměstnanec nedostane firemní notebook nebo mobil, ale koupí si vlastní) a zařízení internetu věcí vede k většímu rozšíření zařízení s vlastními IP adresami a výkonem – ale často bez pořádného zabezpečení. Právě tato zařízení se poté pro hackery stávají bodem vniku do podnikových sítí.

Nová chytrá zařízení se nyní zvládají na vaše sítě připojovat samy od sebe. Vše od chytrých telefonů až po bezpečnostní kamery. Tyto zařízení nejsou spravována a mohou se stát nezabezpečenými koncovými body, které výrazně zvýší šanci na hacknutí sítě. A právě tato zařízení se také stávají hlavním cílem hackerů a kybernetických zločinců. Ti díky nim mohou využít LAN přístup na servery nebo, ještě častěji, mohou podobná zařízení sloužit k manipulaci s daty a získání přístupu do sítě.

Většina organizací si nemyslí, že mají do své sítě připojena nějaká zařízení internetu věcí, ale dokud je nehledají, nemohou si být jistí.

Mnoho firem se nyní, oprávněně, obává útoků zvenčí, které by do jejich sítí pronikly. Nejnovější firewally, systémy na prevenci proti vniknutí, pokročilé ochranné systémy a další, to vše hraje roli v obraně. Jak se však k síti připojuje stále více zařízení, je nutné hledět i na hrozby z vnitřku.

Pokud společnosti nemají kvalitní infrastrukturu na podporu zařízení internetu věcí, riskují odhalení svých podnikových sítí zločinným aktivitám. To může vést k devastujícím výsledkům, obzvláště pokud hackeři odhalí zranitelnosti v zařízení internetu věcí s přístupem ke klíčové IT infrastruktuře.

Dobrým začátečním bodem pro firmy, které berou svou bezpečnost vážně v dnešním hyperpropojeném světě, je zvýšit povědomí o všech zařízeních v síti a implementovat centralizovaný systémy správy pro zajištění dodržování všech pravidel.

Najděte je, zhodnoťte je, spravujte je. To musí být nová mantra pro ochranu organizací od všech různých zařízení. Žijeme v časech jako z televize a v kybernetickém světě musíme chránit svá aktiva lépe než ti, kteří byli na televizních obrazovkách hacknuti.