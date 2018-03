Osm let v 594 MB – stáhněte si, co na vás Facebook má

Při současném povyku kolem ochrany dat na Faceboku vás možná napadá, co o vás firma vlastně ví? Jasně, to, co máte uvedeno na vašem profilu. Ale to je jen část. Jeden ze způsobů, jak zjistit, co na vás Facebook má, je, stáhnout si vaše Facebooková data.

Tato možnost není na sociální síti nijak nová, ne každý však o ní ví. Přitom stažení dat netrvá nijak dlouho, záleží na tom, jak velký „záznam“ na Facebooku máte. Přinášíme vám jednoduchý návod, jak na to!

1) Po přihlášení se na Facebook rozklikněte v pravém horním rohu šipku a jděte do Nastavení.

2) Pod čarou seznamu Obecného nastavení účtu klikněte na odkaz Stáhněte si soubor.

3) Na otevřené stránce Stahování informací klikněte na zeleně zbarvený odkaz Spustit archivaci. Po zadání hesla budete informováni, že seskupení vašich fotek, příspěvků, zpráv a dalších informací může chvíli trvat, opětovně potvrďte, že chcete Spustit archivaci. Facebook vám následně oznámí, že vyžádaná data odešle na e-mailovou adresu, kterou máte u účtu registrovanou.

4) Jakmile je seskupení dat hotové, v e-mailové schránce najdete potvrzení a odkaz, na který je třeba kliknout. Notifikaci o připravených datech najdete i přímo na Facebooku.

5) Po rozkliknutí tohoto odkazu budete přesměrování zpět na Facebook, do sekce Stahování informací. Odtud můžete po opětovném zadání hesla začít stahovat.

Velikost obsahu se odvíjí od toho, jak dlouho na Facebooku působíte a jak moc jste aktivní. Facebook soubory schraňuje ve složkách, které se vám po rozbalení staženého souboru rozbalí spolu se souborem index.htm, tzn. že vaše data budete mít přístupná v podobě mikrostránky, kterou otevřete v prohlížeči.

První stránka, která se vám takto otevře, je vaše profilová stránka shrnující vaše osobní informace, od data registrace, přes pohlaví, oblíbené, vztahy až po skupiny, kterých jste členem. Pod profilovou fotografií pak najdete menu seřazující vaše další data do jednoduchého přehledu.

Kontaktní údaje – seznam telefonních kontaktů (překvapivě i lidí, které na Facebooku nemáte mezi přáteli).

Timeline – veškeré příspěvky, které jste kdy přidali na vaši Timeline.

Fotky – profilové, úvodní i fotky, které jste přidali na Timeline, včetně jejich metadat a IP adres, ze kterých jste je nahráli.

Videa – videa, která jste kdy na Timeline nahráli.

Přátelé – seznam přátel, včetně dat, kdy jste se spřátelili, odeslané žádosti o přátelství, odmítnuté žádosti o přátelství, odebrané přátelé a lidé, které sledujete. Součástí této sekce je i tajemný podtitul Friend Peer Group neboli jakési vaše zaškatulkování Facebookem do sociální skupiny dle profilu vašich přátelství.

Zprávy – historie veškeré vaší komunikace v Messengeru, včetně fotek i zpráv, od uživatelů, kterým jste nikdy neodpověděli.

Šťouchnutí – historie šťouchnutí.

Události – seznam všech událostí, kterých jste se kdy účastnili nebo na ně jen byli pozváni, včetně toho, jak jste na tyto pozvánky reagovali.

Bezpečnost – zobrazuje historii toho, kdy jste se na Facebook přihlašovali/odhlašovali a z jakých IP adres. Obsahuje také administrativní záznamy typu změn hesla či (de)aktivace účtu.

Reklamy – zobrazuje, na jaké reklamy jste kdy na Facebooku klikli, jací inzerenti mají vaše kontaktní údaje či seznam vašich oblíbených témat pro podsouvání reklamních sdělení.

Aplikace – zobrazuje seznam aplikací a služeb, které používáte ve spojení s Facebookem.