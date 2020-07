Pornografie lidi táhne – stejně jako kyberzločince

Vyplývá to ze zjištění společnosti Kaspersky. V roce 2019 tak bylo napadeno celkem 42 973 uživatelů, zatímco v roce 2018 „jen“ 19 699.

Obsah pro dospělé, stejně jako každý jiný druh on-line zábavy, představuje pro kyberzločince velmi zajímavý způsob, kterým mohou infikovat uživatelská zařízení. Navíc vzhledem k citlivosti tohoto obsahu a snaze uživatelů skrývat s ním spojené aktivity, poskytuje hackerům ideální příležitosti.

S různými variantami phishingu, spamu nebo dokonce malwaru, napojeného na erotiku, se odborníci setkávají už dlouhá léta. Kyberzločinci ale neustále zdokonalují a obnovují způsoby svých útoků.

Riziko mobilních hrozeb souvisejících s pornografií stoupá s celkovým počtem mobilních zařízení. Aby mohli odborníci tuto oblast co nejlépe zmapovat, zanalyzovali veškeré soubory maskované jako pornografická videa nebo instalační balíčky pro Android vydávající se za obsah pro dospělé. Následně ověřovali, do jaké míry je v této databázi zastoupeno 200 nejoblíbenějších porno tagů.

Zjistili, že v roce 2018 souviselo se škodlivými soubory 105 tagů, zatímco v roce 2019 o šest méně, tedy 99. To znamená, že kyberzločinci k šíření škodlivého obsahu nepoužívají jakékoliv dostupné porno, ale k cílení na oběti si vybírají nejvhodnější témata. Například obsah, který lze považovat za násilný, nebyl k těmto účelům použit ani jednou.

Přestože bylo v roce 2019 použito k šíření hrozeb maskovaných jako porno méně tagů, počet uživatelů napadených mobilními pornografickými hrozbami se zdvojnásobil. Napadeno bylo celkem 42 973 uživatelů, zatímco o rok dříve 19 699.

Je zajímavé, že tatáž hrozba lišící se pouze cílením na stolní počítače, zaznamenala v roce 2019 pokles o bezmála 40 %.

Reklamní software, navržený tak, aby uživatelům zobrazoval nebo je přesměrovával na stránky s nevyžádanou reklamou, byl nejpoužívanější hrozbou jak co do počtu variant, tak i celkového množství. Z deseti nejčastěji zastoupených pornografických hrozeb pro mobilní zařízení použitých v minulém roce se jich sedm řadilo do této kategorie.

Nejvíce uživatelů se setkalo s reklamní aplikací detekovanou jako AdWare.AndroidOS.Agent.f. Ta v minulém roce napadla celkem 35,18 % mobilních uživatelů. Tento typ hrozby je obvykle distribuován prostřednictvím různých přidružených programů, jejichž účelem je vydělat peníze za instalaci nebo do zařízení stahovat další škodlivé aplikace.

Mezi další zajímavá zjištění reportu patří to, že kyberzločinci se snaží být flexibilní při distribuci malwaru. Dva z pěti uživatelů (39,6 %), jejichž PC bylo napadeno hrozbou spojenou s pornografií, byli zacíleni Trojan-Downloadery umožňujícími pozdější instalování dalších typů malwaru.

V roce 2019 také došlo ke snížení počtu útoků na PC spojených s pornografickým obsahem – v roce 2018 došlo k 135 780 útokům, zatímco v roce 2019 k 106 928.

A počet uživatelů napadených malwarem shromažďujícím přihlašovací údaje, který slibuje přístup k premium obsahu na pornostránkách, se snížil. Naopak se ale zvýšil počet malwarových útoků – meziročně o 37 %. Z toho vyplývá, že botnety častěji útočily na ty samé uživatele.