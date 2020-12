Příští rok to kyberzločinci zkusí jinak

Prognózu na rok 2021 sepsali experti společnosti Kaspersky na základě změn, které během letošního roku zaznamenal Globální tým pro výzkum a analýzy (Global Research and Analysis Team, GReAT). Společnost ji zveřejňuje, aby tím podpořila komunitu zabývající se kybernetickou bezpečností a poskytla jí určitá vodítka a hlubší znalosti. Právě ty, spolu s odhady hrozeb pro různé obory a technologie, bezpečnostní analytici shrnuli do jediného dokumentu. Na jeho základě se můžeme lépe připravit na kybernetické výzvy, jež nás čekají v následujícím roce.

Tvůrci hrozeb APT si budou kupovat přístupová hesla do sítí, jež chtějí napadnout, od kybernetických zločinců

Jedním z hlavních a potenciálně nejvíce nebezpečných trendů, jež výzkumníci společnosti Kaspersky očekávají, je změna v přístupu aktérů hrozeb k provádění útoků. Cílené vyděračské útoky (ransomware) loni dosáhly nové úrovně v důsledku využívání generických malwarů, které slouží k získání výchozího opěrného bodu k napadení sítí, o něž útočníkům jde. Kaspersky odhalil spojení mezi těmito malwary a zavedenými podzemními sítěmi hackerů, jako je například Genesis, které obvykle prodávají odcizené osobní údaje. Analytici jsou přesvědčeni, že aktéři APT začnou stejnou metodu používat i k napadání svých obětí.

Na základě těchto zjištění by měly organizace věnovat zvýšenou pozornost generickému malwaru a podniknout základní opatření proti jeho proniknutí do každého počítače, který by jimi mohl být ohrožen. Jedině tak mohou zajistit, že generický malware nebude schopen posloužit jako prostředek k uplatnění sofistikovanějších hrozeb.

Mezi další očekávané aktivity v rámci cílených kybernetických hrozeb v roce 2021 počítáme i ty níže uvedené.