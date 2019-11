Průzkum: Češi si nepřipouští kybernetické hrozby, neaktualizují si operační systém a nehlídají domácí síť

Výrazný nepoměr je patrný ve způsobu, jakým si svá zařízení uživatelé chrání. Bezpečnostní program má v počítači či notebooku 83 % uživatelů, v chytrém telefonu je to ale pouhých 45 %. Experti upozorňují, že i telefony obsahují řadu citlivých dat, na jejichž ochranu by uživatelé měli dbát.

„Aktualizace operačního systému jsou pro bezpečnost zařízení zásadní. V řadě případů totiž obsahují bezpečnostní opravy známých zranitelností. Uživatelé jejich význam ale spíše podceňují. Obecně ale platí, že by uživatel měl aktualizace instalovat, jakmile jsou k dispozici,“ říká Miroslav Dvořák, technický ředitel české pobočky Eset.

To ale v případě uživatelů osobních počítačů a notebooků udělá jen 41 % uživatelů, v případě chytrého telefonu jen 35 %. Podle dat společnosti Eset na pravidelné aktualizace zapomíná až čtvrtina majitelů počítačů a mobilních telefonů, v případě routerů je to dokonce 34 % uživatelů. Z hlediska bezpečnosti jde o rizikové jednání.

„Všichni tito uživatelé se vystavují kybernetickým hrozbám, na které už stihli výrobci zařízení a operačních systémů zareagovat,“ dodává Dvořák.

Svou domácí síť si Češi snaží chránit alespoň heslem. Uvedlo to 69 % dotázaných. Na druhé straně 5 % domácích uživatelů heslo pro přístup do sítě nepoužívá.

„Díky přístupu zabezpečeném heslem se k routeru nemůže připojit kdokoliv. Zabezpečení domácí sítě můžeme dále posílit výběrem takového zařízení, které výrobce podporuje po stránce bezpečnostních aktualizací po co nejdelší dobu,“ popisuje Dvořák.

Z výzkumu dále vyplynulo, že čtvrtina z nás sdílí svou domácí síť, ať už v rámci domácnosti (56 %), s návštěvou (34 %) či se sousedy (9 %). Na druhou stranu většina dotázaných (91 %) nemá přehled o aktivitě ve své síti a neví, kdo je reálně v síti připojený. A to i přesto, že na trhu existují bezpečnostní produkty, které toto umožňují.

„Ve výzkumu nás překvapil velice nízký počet dotázaných, kteří připouští, že se stali terčem kybernetického útoku. Uvedlo to pouhých 8 % z celkového počtu. Dle našich dat jsou plošné útoky velice časté, a to napříč všemi platformami. Vysvětlujeme si to tak, že uživatelé vnímají kybernetický útok rozdílným způsobem. Phishingový e-mail je často vnímám jen jako nevyžádaná pošta, nikoliv útok,“ vysvětluje Dvořák ze společnosti Eset.

To, že phishing představuje reálné riziko pro Čechy dokládá zjištění, že bezmála polovině z těch, kteří přiznali zkušenost s podvodným (phishingovým) e-mailem (18 % z celkového počtu), vznikla škoda ve výši do dvou tisíc korun (43 %).