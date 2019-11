Rodiče si bez svých dětí neví rady s technologiemi

Bezmála třetina (31 %) rodičů, kteří používají moderní technologie jen krátkou dobu, přiznala, že se po odchodu svých dětí na univerzitu potýkají s technologickými záludnostmi na denním pořádku.

Podle průzkumu společnosti Kaspersky zůstávají studenti i po svém odchodu z domova na univerzitu rodinnými odborníky přes elektroniku a moderní technologie. Více než třetina (41 %) rodičů, kteří si na vymoženosti moderní techniky teprve zvykají, uvedla, že pravidelně telefonují svým dětem-studentům a prosí je o vzdálenou pomoc. Děti 17 % z nich by jistě nepotěšilo, že rodiče spíše než je samotné postrádají jejich radu a pomoc s chytrými mobily, internetem nebo nastavením e-mailu.

Velká část mladé generace svoji roli „technologických guru“ přijala. 59 % z nich uvedlo, že je starší rodinní členové žádáni o pomoc velmi často. Studenti jsou ale na vážkách s tím, do jaké míry by měli být odpovědní za pomoc svým rodičům. Časté dotazy rodičů stran technologií jim občas lezou na nervy, ale 59 % uvedlo, že se o své rodiče obávají, co se týče jejich schopnosti ovládat technologie nebo rozpoznání online podvodům. Stejné obavy má dokonce 63 % mladých lidí (ve věku mezi 17 a 24 let).

„Nezáleží na tom, jestli jsme s novými technologiemi vyrůstali nebo ne – v současné době se jim téměř nedá vyhnout a při každodenních činnostech jsme na ně čím dál více odkázaní. Naším cílem je umožnit každému využívat výhody těchto technologií bez obav z rizik spojených s počítačovým pirátstvím,“ vysvětluje Alexander Moiseev, Chief Business Officer ve společnosti Kaspersky.

„Jakékoliv změny u nás všeobecně vyvolávají negativní emoce. Proč je nutné něco měnit, když to funguje a líbí se nám to? Může za to náš strach ze stárnutí a uvědomění si, že přestáváme určité věci chápat. Jsme více podezřívaví, odmítáme zjednodušení, a to vše z obavy, že už nejsem dále schopni držet krok s dobou a pokrokem. Proto je nutné, aby byli uživatelé lépe informovaní o možnostech své ochrany v digitálním světě a byli schopni používat odpovídající bezpečnostní software, který ochrání jejich údaje a veškeré online aktivity,“ komentuje psychoterapeutka Kathleen Saxton.