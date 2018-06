Šest nejčastějších chyb v počítačové bezpečnosti

Nejčastěji jde o různé typy podvodů, kdy chtějí pachatelé na svých obětech přímo vydělat, stoupá ale i počet případů narušení soukromí a osobního života. Z konkrétních typů útoků je jako nejfrekventovanější možné zmínit krádeže osobních dat a tzv. non-payment/non-delivery zločin.

Na co by si běžní uživatelé chytrých telefonů a počítačů měli dát pozor, aby neusnadňovali útočníkům přístup k datům a aplikacím, radí William Ischanoe, odborník na IT bezpečnost počítačové školy Gopas.

Pozor na veřejné Wi-Fi sítě

Ve veřejných Wi-Fi sítích se raději nepřihlašujte do internetového bankovnictví, mailových systémů a dalších aplikací, kde máte zajímavá konta chráněná jednostupňovým heslem bez ověřování. Ve veřejných Wi-Fi sítích je totiž jednoduché „odposlouchávat“ komunikaci, a to bez nějakých hlubších znalostí a s vybavením v řádu stokorun.

Pozor na aplikace, zejména na mobilu

Chytré telefony stále více využíváme jako počítač, který je při ruce. Jenom tolik nedbáme o jejich zabezpečení. A protože pro útočníky jsou zajímavé oblasti masového zájmu, mohou se i na službách typu Google Play nebo App Store, kde bychom asi problém neočekávali, objevit nebezpečné aplikace. Proto je občas nezbytné i na telefonu prověřit, jestli tam neběží nějaký malware.

Neklikejte, pokud si nejste jisti, kam to vede

Přišel vám mail, ve kterém je okno, na které máte kliknout, abyste se dozvěděl více? Pod ním se může skrývat program, kterým si útočník vytvoří vstupní dvířka do vašeho počítače. Buďte obezřetní i při využívání volně dostupného softwaru – nejde jen o to, že nástraha se může schovávat v aplikaci, ale při instalaci mnohdy mechanicky odklikáváme další volby a příliš nečteme, co vlastně spouštíme.

Nenakupujte na neověřených nebo podezřelých e-shopech

Tak jednoduše předejdete tomu, abyste se stali obětí nejčastějšího podvodného jednání na internetu, non-payment/non-delivery – tedy situace, kdy si uživatelé na podvodném e-shopu koupí zboží, zaplatí jej, a zásilka jim nikdy nedojde, případně dojde s bezcenným obsahem.

Neotevírejte podezřelé soubory ani přílohy od neznámých odesilatelů

Pozor na přílohy ve formátech přímo nebo nepřímo spustitelných souborů, maker apod. Protože takovéto soubory většina mailových poskytovatelů blokuje, mohou být nebezpečné soubory i zapakovány v archivech typu .zip, .rar apod.

Vytvořte si silná hesla a pravidelně je obměňujte

Mít silné unikátní heslo u všech služeb, které využíváte, je spíše utopie, ale u důležitých služeb jako pracovní komunikační nástroje, internetové bankovnictví nebo cloudové aplikace, kde schraňujete důležité soubory, je třeba být obezřetní. Doporučujeme vytvořit si logický konstrukt, který pomůže vytvářet a zapamatovat si unikátní silná hesla – například ze známého textu vybrat podle určitého klíče některé znaky, a část z nich pak nahradit čísly.