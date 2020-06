SOS Security Week - interaktivní webináře

3 dny, 3 webináře, 3 bezpečnostní témata

Možnost jedné registrace na všechny tři webináře

Chraňte svou IT infrastrukturu před hackery

Úterý 30. června 2020 | 10.00–11.00

Ať už máte svoji IT infrastrukturu v režimu on premise, v cloudu nebo těžíte z přínosů hybridního přístupu, útoky hackerů stále představují velké riziko. Připojte se 30. června v 10.00 hodin k odborníkovi v oblasti kybernetické bezpečnosti Branko Pujicovi a zjistěte, jak zabránit hackerům v přístupu k vaší IT infrastruktuře.

Bezpečnost a soukromí – Dvě strany jedné mince?

Středa 1. července 2020 | 10.00–11.00

Soukromí dat a zabezpečení dat spolu velmi úzce souvisí, ale není to to stejné. Branko Pujic vás 1. července od 10.00 hodin provede touto problematikou, protože znalost rozdílů je důležitá pro lepší pochopení toho, jak soukromí a zabezpečení dat fungují a co každá z těchto oblastí znamená pro vaše podnikání.

Malware je zpět v plné síle – aktuální příklady

Čtvrtek 2. července 2020 | 10.00–11.00

Bezpečnostní hrozby se neustále vyvíjí. Poslechněte si 2. července v 10:00 Branko Pujice, abyste měli povědomí o nejnovějších hrozbách a současných trendech v kybernetické bezpečnosti.

