V ČR se ztrojnásobil počet obětí digitálního pronásledování

Deset organizací, mezi které patří například Avira, Evropská síť pro práci s pachateli domácího násilí, Kaspersky, NortonLifeLock nebo Operation Safe Escape, spustilo celosvětovou iniciativu Koalice proti stalkerwaru. Jejich hlavním cílem je chránit uživatele před takzvaným stalkerwarem.

Stalkerware označuje počítačové programy, které umožňují proniknout do osobního života jedince. Mohou tak být zneužity jako nástroj domácího násilí a pronásledování (anglicky stalking). Po nainstalování těchto aplikací získají pachatelé přístup ke zprávám, fotografiím, videím, zvukovým záznamům, sociálním sítím nebo poloze v zařízeních svých obětí. Občas dokonce i v reálném čase. Programy běží skrytě na pozadí, aniž by o nich uživatelé věděli nebo povolili jejich spuštění.

Riziko stalkerwaru rok od roku narůstá. Počet napadených uživatelů nepříjemně stoupá. Neziskové organizace hlásí neustále se zvyšující množství obětí, které u nich hledá pomoc s tímto problémem. Podle dat společnosti Kaspersky vzrostl v loňském roce počet uživatelů, kteří se se stalkerwarem setkali, o 35 % v porovnání s rokem 2018. Telemetrie společnosti v roce 2019 zaznamenala 37 532 případů a v roce 2018 celkem 27 798. Zároveň se znásobilo množství různých variant stalkerwaru, kdy Kaspersky loni detekovali 380 vzorků, což je o 31 % více než rok předtím.

Sledování prostřednictvím stalkerwaru se nevyhýbá ani České republice. V posledních dvou letech počet případů vzrostl o neuvěřitelných 275 %. Za prvních osm měsíců roku 2019 se se stalkerwarem setkalo celkem 154 českých uživatelů. V roce 2018 jich podle dat Kaspersky bylo 56. V celosvětovém měřítku jsou na tom nejhůře Rusové, kde se s tímto typem kyberhrozby setkalo až 25,6 % uživatelů. Následují je Indové (10,6 %), Brazilci (10,4 %) a Američané (7,1 %). Z evropských států jsou na tom nejhůře Němci, Italové a Britové.

Boj i celkové zvýšení povědomí o stalkerwaru doposud ztěžovala absence standardizované definice této hrozby a jejích detekčních kritérií. Proto se tomuto tématu zakládající členové Koalice proti stalkerwaru věnovaly hned na začátku fungování iniciativy.

Nově vzniklá koalice také spustila internetovou stránku (www.stopstalkerware.org), kde mohou oběti domácího násilí hledat pomoc. Sloužit má ale také ke sdílení zkušeností a informací mezi participujícími stranami, k sestavení osvědčených postupů pro vývoj etického softwaru nebo ke vzdělávání široké veřejnosti v oblasti rizik spojených se stalkerwarem.

Hlavním cílem stránky je poskytnout online pomoc obětem stalkerwaru. Uživatelé na ní najdou informace o tom, co stalkerware je, čeho je schopný, a především jak se před ním chránit. Zjistí zde také jaké jsou nejčastější indikátory toho, že je stalkerware nainstalovaný na jejich zařízení a co by v takovém případě měli, či neměli dělat.

Pokud by totiž aplikaci ihned odstranili, pachatel se o tom okamžitě dozví a mohlo by tak dojít k ještě více problémům. Postiženým uživatelům proto Koalice doporučuje kontaktovat místní organizace, zaměřující se na pomoc obětem domácího násilí či pronásledování nebo rovnou na policii.

„Je v zájmu všech stran, především pak postižených uživatelů, aby firmy z oblasti kybernetické bezpečnosti a právní organizace začaly spolupracovat. Odborníci na kyberbezpečnost přispívají svým know-how zlepšujícím detekci stalkerwaru a upozorňováním uživatelů na tuto hrozbu. Veřejnoprávní organizace zase napřímo spolupracují s oběťmi domácího násilí, znají jejich problémy, díky čemuž nám poskytují cenný vhled do problematiky. Spolu tak uživatelům a obětem poskytneme komplexní ochranu před špehováním a nabouráváním osobního života,“ komentuje Vyacheslav Zakorzhevsky, vedoucí anti-malwarového týmu ve společnosti Kaspersky.