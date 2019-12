V roce 2020 bude více sofistikovaných útoků a zneužití velkých dat

Předpovědi vytvořili členové GReAT (Global Research and Analyses Team) týmu Kaspersky na základě zkušeností a vývoje v roce 2019. Chtějí tak kyberbezpečnostní komunitě nabídnout svůj pohled na obor a možné scénáře vývoje událostí.

Po řadě úniků osobních údajů, ke kterým došlo v minulých letech, mají hackeři ulehčenou práci s organizováním zacílených útoků. Hranice kyberzločinu se neustále posouvají a rok 2020 nebude jiný. Kyberzločinci se budou snažit krást ještě citlivější informace – například biometrická data.

Odborníci poukazují na řadu klíčových technologií, které by mohly přivést uživatele a jejich osobní data do sítí internetových pirátů. Mezi nejdiskutovanější patří využití videí a zvukových záznamů k vytvoření deepfake obsahů. Jejich tvorba by mohla být v budoucnu automatizována a podpořit vývoj nových podvodů a technik sociálního inženýrství.

Další očekávané cílené hrozby pro rok 2020: