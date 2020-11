Zabezpečení, jaké používá Xbox, se objeví také v počítačích

Technologie Pluton, kterou Microsoft spolu se společností AMD vyvinul za účelem ochrany herních konzolí Xbox, začne být využívána i v rámci počítačů s Windows. Poskytnout by jim měla další stupeň ochrany. Pluton dle Microsoftu významně snižuje riziko napadení Trusted Platform Module, skrz který jsou chráněny kritické funkce PC jako jsou například bezpečný boot či aktualizace.

Specifikaci TPM využívá například šifrovací aplikace BitLocker, ale i další komponenty Windows. Standardně TPM fungovala mimo samotný procesor, nově však bude integrována přímo do CPU. Dle Microsoftu Pluton sice nezajistí stoprocentní zabezpečení, ale výrazně zdokonalí způsob, jakým počítač chrání vaše data, a to i v situaci, kdy padne doslova do rukou jiným.

Specifikaci TPM vytvořily v rámci tzv. Trusted Company Group společnosti AMD, Cisco, IBM, Intel a Microsoft v roce 2003. TPM čipy jsou součástí základní desky a se zbytkem systému komunikují skrz SPC či LPI bus, který je však v případě, že se hacker zmocní počítače, zranitelným komponentem, přes který se dá získat tzv. Volume Master Key a ten zneužít k dešifrovnání pevného disku. Právě tomuto však má Pluton bránit.

Namísto TPM čipu komunikujícího skrz externí bus se bezpečnostní procesor stane přímo součástí CPU coby systém na čipu. Zařízením, na kterém takové řešení už funguje, je právě Xbox (prakticky jako ochrana před jeho majiteli, kteří by chtěli získat přístup k pirátským hrám či cheatovat během online hraní).

A co by tedy měl Pluton v počítačích dělat? Hlavně dvě věci. Zaprvé, „emulovat TPM“ a sloužit tak jako TPM v souladu s BitLockerem a Windows Defender System Guard, čímž zajistí ochranu citlivých dat izolovaných na Pluton procesoru od zbytku systému. Za druhé, Pluton poslouží k centralizaci správy firmwaru a patchování, které bude namísto různých zdrojů probíhat pouze skrze jediný, který bude pod dohledem Microsoftu, jelikož Pluton bude integrován do procesu Windows Update. (Toto tvrzení Microsoftu naznačuje, že systémové aplikace typu Vantage od Lenova nebo MyAsus známá z notebooků Asus by mohly být nahrazeny právě Windows Update.)

Co zatím nevíme, je to, kdy přední výrobci začnou Pluton do svých produktů implementovat. Zatím jsou jejich vyjádření vágní.

„Můžeme potvrdit, že Pluton bude v budoucnu součástí mobilních procesorů Ryzen, další informace však zatím poskytnout nemůžeme,“ uvedla například společnost AMD. Podobně neurčitě se vyjádřil také Qualcomm. Intel alespoň přiblížil, že rámcově se bavíme o horizontu „příštích pár let“.