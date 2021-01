Získejte náskok. Aruba ESP zvládne předpovědět a vyřešit síťový problém dříve, než k němu dojde

V dnešní době spousta zákazníků řeší, jak přistoupit ke stavbě sítí a jejich fungování. Jakým problémům a výzvám sítě v současnosti čelí?

Jedním z hlavních problémů je roztříštěný management sítě. Mnoho zákazníku využívá různé platformy a každou spravují odděleným nástrojem pro správu. Nemají celkový přehled, jak se síť chová jako celek a monitorují každou její část zvlášť. Toto získávání informací ze sítě z různých nástrojů je vysoce neefektivní.

Kromě správné efektivity by zákazníky měla zajímat především bezpečnost, která je v dnešní době prioritou číslo jedna. S příchodem IoT, big data a dalších výzev již neplatí, že co jsme považovali dříve za bezpečné, je bezpečné i dnes. Hrozbám čelíme jak zvenčí, tak zevnitř sítě a je potřeba na ně reagovat dynamicky.

V neposlední řadě přibude na seznam i vlastní operativa. Spousta práce spojená s nasazováním, správou a řešením problémů je manuální. Pouhých 20 % je zautomatizováno. Je potřeba najít řešení, které by administrátorům, namísto ručního prohledávání, umožňovalo využít nástrojů, které to mohou dělat automaticky, rovnou nabídnout řešení problému a tento poměr obrátit.

Vyřešit je může prediktivní platforma Aruba ESP pohánění AI

Aruba ESP, edge service platforma postavená na AIOps, zabezpečení sítě na principu Zero Trust Security a unifikované infrastruktuře je vhodná pro kampus, pobočky, datová centra i zaměstnance pracující na dálku. Nejedná se produkt jako takový, ale o komplexní řešení a architekturu. Platforma je tzv. cloud native, tudíž těží výhody z umístění v cloudu. Díky tomu lze zapojit ve větší míře strojové učení či umělou inteligenci. V omezené míře lze ale nasadit kompletně i jako on premise. Pojďme se na ni podívat blíže.

AIOps má za cíl reagovat na aktuální situaci v síti, a předcházet nežádoucím stavům. Momentálně umí automaticky identifikovat a reagovat na 40 různých druhů problémů jako jsou například problémy s roamingem klientů, častá změna vysílacích kanálů sítě, flapující linky apod. I díky cloudu už může být systém chytřejší a vědět, že se obdobný problém stal u jiného zákazníka se stejným typem sítě a koncových zařízení. Než aby vše dohledával administrátor, může problém rychle vyhodnotit stroj, automaticky ho vyřešit nebo navrhnout konkrétní kroky k odstranění potíží.

V rámci Zero Trust Security je každý uživatel a zařízení, které přistupuje do sítě autentizováno a autorizováno. Každý dostane přiřazenou konkrétní roli, včetně všech bezpečnostními pravidel, a to ať se připojuje odkudkoli, přes VPN či firemní wifi nebo drátovou síť. Díky pokročilé profilaci zařízení, čerpání anonymních dat z cloudu, umělé inteligenci a strojovému učení, platforma automaticky rozezná i velkou škálu z pohledu bezpečnosti problematických IoT zařízení. Vše je možné řešit v rámci ploché sítě s využitím dynamické segmentace bez nutnosti velkého množství VLAN pro každý typ zařízení.

Znáte to? Pořizujete si novou technologii a s ní je potřeba obměnit i celý hardware. Díky unifikované infrastruktuře toto ale s hardware Aruba dělat nemusíte. Můžete dále využívat všechny Aruba přístupové prvky, které už slouží k připojení koncových uživatelů do sítě a Aruba ESP platformu nasazovat postupně. Veškerý hardware, který nakoupíte, bude růst s vámi a vaší sítí. Tím lze ušetřit zbytečné náklady navíc.

Ochraňte své investice

V dnešní nové éře "velkých dat" je důležité přizpůsobit se metodám, jakými zpracováváme a chráníme naše data. S Aruba ESP mohou firmy podpořit svůj byznys víc než kdykoli předtím. Toto inovativní "go-to-market" řešení, kombinující automatizaci, unifikaci a bezpečnost, tak umožní dosáhnout lepších obchodních výsledků. Společnost Tech Data je jedním z hlavních distributorů řešení na českém trhu. Díky společnosti Tech Data můžete získat přístup i k nejnovějším odborným školením a službám, stejně tak jako k množství flexibilních možností financování. Více informací o řešení naleznete na webových stránkách nebo se můžete obrátit přímo na mě na emailu: jan.soun@techdata.com.

Jan Šoun, HPE Aruba Pre-sales Consultant společnosti Tech Data