Autodoc – jednoduchý nákup autodílů v mobilu

Německá společnost Autodoc nabízí mobilní aplikaci pro platformy Android a iOS, přes kterou si můžete objednat více než milion různých autodílů pro 5 914 modelů aut 45 různých značek.

Aplikace je lokalizovaná do češtiny a hned po instalaci a spuštění vás vyzve, abyste si kvůli správnému výběru měny a částky DPH zvolili zemi, ze které pocházíte, respektive do které budete objednávat. E-shop integrovaný v rámci aplikace je totiž určený pro většinu zemí Evropy.

Na další stránce se zobrazí vyhledávací políčko, jehož prostřednictvím můžete prohledávat databázi dle typu auta, položky či čísla konkrétní součástky, máte-li takovou informaci k dispozici. Do aplikace si můžete přidat svoje auto, na základě čehož se výsledky veškerých dalších vyhledávání mohou zúžit právě na daný model. Prohledávat je dále možné v menu dle kategorií dílů a hlavní stránka dále obsahuje i aktuální speciální nabídku, která je zpravidla časově omezená.

V rámci aplikace si můžete koupit díly na prakticky jakýkoliv myslitelný model vozidel vyrobených v Evropě, USA, Japonsku a Jižní Koreji. Kterýkoliv díl si můžete uložit do seznamu přání a veškeré objednávky se pak ukládají do historie objednávek pro případné opakování. Po objednání vám prostředí aplikace nabízí upozornění týkající se aktuálního stavu objednávky, výhodou je pak také odborná asistence operátora při výběru náhradního dílu, a to pomocí online chatu nebo telefonu.

Celkově lze aplikaci považovat za velice přehlednou. Pozitivně hodnotíme jak velký výběr, tak jednoduchost vyhledávání a v neposlední řadě odbornou podporu ze strany e-shopu. Jinak je aplikace v podstatě kopií webového rozhraní e-shopu Autodoc.cz, jen na mobilním zařízení trochu přehlednější.