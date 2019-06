Betaverze iOS 13 je venku, na co se můžete těšit?

Tmavý mód

Apple potvrdil spekulace, že součástí iOS 13 bude konečně tmavý mód (Dark Mode). Všechny aplikace tak budou vyvedeny v nových barvách s tmavým pozadím, čemuž se nepochybně brzy přizpůsobí i ostatní vývojáři.

Lepší výkon

Předchozí vydání iOS 12 představovalo značný progres v ohledu výkonu a v trendu by měl pokračovat také iOS 13. Například Face ID bude o 30 % rychlejší, díky novému systému komprimace aplikací budou stahované soubory o polovinu menší, aktualizace dokonce o 60 %. To by mělo vést i k dvojnásobně rychlejšímu otevírání aplikací.

iPadOS

iPady se dočkají stejných změn jako iPhony, ale i ještě několika dalších. Dle Applu natolik významných, že si systém pro iPady zaslouží vlastní označení a to iPadOS. Na domovskou obrazovku půjde připínat widgety a snadno listovat mezi různými aplikacemi. Vylepšení se dočká také zobrazení Split View, které díky nadstavbě App Expose View umožní práci s více plochami, bude tak možno mít jednu aplikaci zobrazenou ve více oknech. V iPadOS bude vylepšená též práce se soubory, latence pencilu nebo ovládání textu jako takového.

Chytřejší Siri

Díky novému systému zpracování hlasu bude v iOS 13 a iPadOS vylepšena též virtuální asistentka Siri, která má znít přirozeněji. Využívat bude navíc strojového učení, aby zautomatizovala práci s nejčastěji kladenými dotazy.

Praktičtější CarPlay

Apple pro iOS 13 přislíbil historicky největší aktualizaci aplikace CarPlay, která zaujme novým zobrazením s mapou v jedné polovině displeje a tlačítky využívaných aplikací v té druhé. Ovládání muziky nebo zobrazování zpráv tak bude možné bez složitého přeskakování mezi aplikacemi. Mnohé z nich byly navíc upraveny právě pro použití v autě.

Novinky pro AirPods

Novinky si zamilují také uživatelé sluchátek AirPods. Siri s nimi bude schopná číst zprávy okamžitě, jak dorazí, a uživatelé budou moct obratem odpovídat bez toho, aby museli Siri znovu aktivovat. Možno bude též sdílet audio s dalším majitelem AirPods, přičemž sdílení aktivuje pouhé dotknutí obou telefonů.

Úprava fotografií

Zatímco samotný fotoaparát se s iOS 13 mnoha vylepšení nedočká, Apple slibuje nové nástroje na úpravu fotografií i videa, včetně řady nově přidaných efektů. Videa bude možno konečně také otáčet! Prohlížení fotografií by mělo být snazší a to díky novému způsobu jejich organizace.

Přepracované Připomínky

Jednou z kompletně přepracovaných aplikací jsou v iOS 13 připomínky. S asistencí Siri půjde připomínky vytvořit snáz, Siri dokonce může navrhovat jejich vytvoření na základě sledování vašich zpráv. Chytré seznamy pro změnu umožní organizování připomínek dle vašeho rozvrhu.

Je toho mnohem víc...

Apple novinky v iOS 13 představil pouze v základních rysech prostřednictvím jednoduché prezentace, takže jich lze očekávat mnohem víc. Zároveň uvedl, že iOS 13 nebude dostupný pro zařízení s 1GB RAM a méně, není tak určený pro iPhone 5s, iPhone 6 ani iPhone 6 Plus. Datum vydání iOS 13 zatím firma nezmínila, ačkoliv se dá počítat se zářijovým termínem. K vyzkoušení jsou zatím jeho dvě vývojářské betaverze, třetí by měla následovat v červenci.