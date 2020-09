Chrome 85 vylepšuje funkci seskupování karet

Google vydal Chrome 85 s několika vylepšeními uživatelského rozhraní a rychlejším nahráváním stránek. Společnost také vyplatila víc než 10 tisíc dolarů na odměnách těm, kteří jí pomohli odhalit na dvacet bezpečnostních chyb nové verze, z nichž dvě byly na škále nebezpečnosti vyhodnoceny v druhé nejnebezpečnější kategorii. S jednou takovou připomínkou se dokonce ozvali kolegové z Microsoftu, kteří svůj nový Edge staví na stejných klíčových technologiích, tedy Chromiu.

Google do Chromu 85 přidal několik funkcí vztahujících se zejména k organizaci otevíraných karet a jejich seskupování do skupin, které lze odlišit nejen barvou, ale i názvem. Karty lze do skupin přidávat prostřednictvím místního menu nebo jednoduchým přetažením myší, přičemž Chrome 85 uživatelům nově umožňuje karty ve skupinách sbalovat, tedy vizuálně tak šetřit místo v daném pásu. Dle vývojářů šlo o uživateli nejžádanější funkci. Google ji však distribuuje postupně, nemusí vám být tedy zatím dostupná, ačkoliv přes nabídku chrome://flags ji lze pod názvem Tab Groups Collapse povolit manuálně.

V Beta kanálu Chromu Google představil též tab previews, tedy náhledy karet, kdy se po najetí na kartu kurzorem myši zobrazí náhled odkazované stránky v malém pop-up okně. Uživatelé kanálu Stable můžou i tuto funkci zapnout manuálně přes chrome://flags a to zapnutím nastavení Tab Hover Cards a Hover Card Images.

Progresu se dočkalo též načítání stránek, které je dle Googlu v Chromu 85 rychlejší až o 10%, a to díky optimalizaci technologií PGO (Profile Guided Optimization), poprvé představenou už v Chromu 53 v říjnu 2016. Tehdy Google proklamoval zrychlení o 15%. Také tato novinka by se ale do Chromu 85 měla dostat postupně. Procesní výkon CPU by pak mělo šetřit omezení vykreslování stránek v oknech, která jsou zakrytá jinými okny, ačkoliv v plné verzi se tato novinka objeví až v Chromu 86.

Zmínit můžeme ještě novinku týkající se načítání PDF dokumentů a formulářů, které bude možno vyplňovat přímo v prohlížeči a pak ukládat. Jestliže dokument bude později znovu otevřen, dříve uložená data se do něj automaticky načtou.

Dalších průběžných vylepšení se dočkalo též blokování souborů stahovaných z nezabezpečených zdrojů. Omezeny byly mimo jiné EXE formáty, přičemž další vylepšování této funkce mají pokračovat až do verze Chrome 88.

Další verze, tedy Chrome 86, vyjde 6. října.