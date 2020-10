Chrome 86 přináší zabezpečovací funkce napříč systémy

Chrome 86 je venku. S funkcí ověřování hesel ve verzích pro iOS a Android a také s novou ochranou před návštěvou nebezpečných stránek. Na desktopech pro Windows, macOS a Linux je Password Checker známý už od verze Chrome 79, tedy zhruba rok. Původně online služba dokázala prohnat kombinaci uživatelských jmen a hesel uložených v googlovském Password Manageru nejznámějšími databázemi a upozornit uživatele na možné riziko jejich zneužití.

Později Google tuto funkci implementoval přímo do prohlížeče a teď je tedy součástí i verzí pro Android a iOS. Spolu s tímto kontrolním mechanismem Google pro mobilní zařízení zapracoval ještě na dalších vychytávkách souvisejících s hesly, a to včetně biometrické autentizace na iOS, díky které lze skrz Face ID nebo Touch ID automaticky vyplňovat pole pro přihlašovací jméno, respektive heslo (na Androidech je funkce k dispozici od Chromu 84). Další, co by pro mobilní operační systémy mělo přijít, a to už s příští verzí Chrome 87, je funkce Safety Check, na desktopech známá od verze Chrome 83 – obdobným způsobem dokáže rozeznat, zda heslo nebylo zcizeno, a uživatele vyzve k potřebné změně.

Do desktopové verze Chromu 86 Google přidal nové upozorňování na stránky, které se snaží uživatele zmást URL adresou, která se na první pohled jeví jako neškodná (např. goog0le.com, namísto google.com). Jestliže prohlížeč takovou adresu odhalí, upozorní uživatele na možné riziko vyskakovacím pop up oknem. Zmíněné funkce však nemusí být ihned součástí vašeho prohlížeče, Google je jako vždy distribuuje postupně, přičemž manuálně je lze povolit přes adresu chrome://flags.

V neposlední řadě Chrome 86 pokračuje v postupném boji proti souborům stahovaným z nezabezpečených zdrojů. Zatímco Chrome 85 blokoval .exe soubory, Chrome 86 už do rizikových přidal i archivy (.zip, .rar, atd.) a další by měly ještě přibýt ve verzích Chrome 87 a Chrome 88. První v pořadí se dočkáme 17. listopadu, přičemž půjde o poslední verzi prohlížeče vydanou v letošním roce.