Chrome ještě důrazněji zakročí proti klamavým notifikacím

Prohlížeč Chrome příští měsíc začne blokovat notifikace na stránkách, o nichž se Google domnívá, že této možnosti zneužívají. Novinka se objeví v Chromu 84, který vyjde 14. července.

Notifikace na stránkách, které budou na základě takového vyhodnocení umístěny na blacklist, budou zjednodušeny do podoby, kterou firma už začátkem roku charakterizovala jako Quiet UI neboli tiché rozhraní. Návštěvník webu bude zároveň upozorněn, že stránka se ho možná pokoutně snaží přimět k odsouhlasení přijímání dalších oznámení.

„Tyto nekalé notifikace patří mezi nejčastější stížnosti, které nám uživatelé Chromu adresují,“ uvádí produktový manažer Googlu PJ McLachlan, podle něhož velká část z jejich celkového objemu pochází z poměrně úzké množiny webů.

Notifikace přitom dělí do dvou kategorií: 1) žádosti o povolení, které po odsouhlasení zpravidla ústí k zobrazování dalších notifikací a 2) nekalé notifikace, které vedou k phishingovým útokům, podsouvají odkazy na škodlivý software či falešně upozorňují na údajný problém systému.

Nové opatření v Chromu 84 se však bude vztahovat pouze na nově podsouvané notifikace, nikoliv na ty, které už uživatel v minulosti – byť nevědomky – odsouhlasil. V budoucnu by však podle McLachlana mohl Google do Chromu přidat funkci, která by mohla odsouhlasené notifikace prověřit též zpětně.

Spolu s upozorněním uživatele Google zároveň kontaktuje provozovatele stránky, který bude mít třicet dní na to, aby chování svého webu upravil. Pokud se tak nestane, bude web přidán na blacklist.