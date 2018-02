Chrome posílil -- ale kam až klesly prohlížeče Microsoftu či Mozilly?

Podle společnosti Net Applications klesl uživatelský podíl prohlížečů IE a Edge (přičemž uživatelský podíl znamená počet počítačů, na nichž prohlížeče někdo používal) o půl procentního bodu na 16,5 %.

Po překvapivém prosincovém vzestupu uživatelského podílu jsou tak IE a Edge opět na svém standardním pomalém pádu. 16,5 % podílu je druhý nejnižší podíl prohlížečů Microsoftu od doby, co americká verze Computerworldu tyto statistiky sleduje, což je nějakých deset let.

Oba prohlížeče běžely asi na 19 % osobních počítačů s Windows; méně než na jednom z pěti systémů. Hluboký kontrast oproti situaci před dvěma lety: to IE A Edge držely 52 % trhu. Jedním z důvodů tak masivního pádu může být leden 2016, kdy Microsoft donutil uživatele přejít ze starších verzí IE na novější IE 11. To však majorita neudělala a místo toho raději přešla ke konkurenci: obvykle Chrome, který z rozhodnutí Microsoftu masivně těžil a těží dodnes.

Edge, novější prohlížeč Microsoftu, je pak dalším selháním Microsoftu na poli prohlížečů. Uživatelský podíl se pohybuje na méně než 5 %.

Firefox mezitím poklesl za leden o dvě desetiny procentního bodu, ocitá se tak na 10,85 % podílu; to je nejnižší procento, co prohlížeč Mozilly zažil od září 2016. Listopadový přerod Firefoxu ve Firefox Quantum zatím nezabírá, a to i přes poměrně pozitivní recenze mnohých uživatelů.

Není tedy překvapením, vzhledem k tomu, že někam ta zmizelá procenta musela jít, že si polepšil Google Chrom. Povýšil o osm desetin procentního bodu, největší posun od ledna 2017. Chrome už nyní drží velmi vysoký uživatelský podíl 61,4 %.

Podíl IE a Edge by se už kolem srpna mohl propadnout pod 10 %, kdy by je přeskočil Firefox, který však pravděpodobně též ještě o něco málo poklesne.

S daty Net Applications se víceméně shodují i jiné analytické společnosti: StatCounter určil IE a Edge za leden na 11,4 %, Firefox poklesl na 11,9 % a Chrome si polepšil na 66 % podílu. StatCounter však používá jiný měřící systém, který nenazývá „user share“, nýbrž „usage share“.