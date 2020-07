Chrome překonal historickou hranici, jak je na tom nový Edge?

Google Chrome pokořil v červenci další metu. Jeho uživatelský podíl překročil hranici 70 % a stal se tak třetím prohlížečem v historii, kterému se něco takového podařilo. Dle dat společnosti Net Applications si Chrome meziměsíčně polepšil o 0,4 procentního bodu a dostal se tak na konečných 70,2 %.

Jedinými prohlížeči, kterým se něco podobného v minulosti povedlo, byly v devadesátých letech prapředchůdce Firefoxu Netscape Navigator a v následující dekádě Internet Explorer.

Chrome zaznamenal růstový trend šestý měsíc v řadě a od začátku letošního roku vyšplhal v součtu o 3,6 procentních bodů. Vyhlídky vycházející z dosavadních dat přitom předpokládají další růst, a to až na 72 %, kterých by prohlížeč mohl dosáhnout na konci roku.

Prohlížeče od Microsoftu – Edge a Internet Explorer – v červnu společnými silami dosáhly na 12,6 %, z nichž samotnému Edgi patří 8,1 %, dosavadní maximum. Naopak 4,5 % pro zastarávající IE je jeho historicky nejnižší naměřená hodnota.

Byť v rámci firem se Explorer stále těší relativní oblibě, bude-li aktuální trend pokračovat, mohl by být už v lednu 2022 „vyhynulým druhem“. Microsoft by to zřejmě příliš nemrzelo, jeho pozornost je upnutá hlavně na Edge, který aktuálně rostl už sedmý měsíc v řadě.

Svůj díl na tom má nepochybně širší adaptace Windows 10 a také uvedení nové verze Edge vycházející z Chromia. A odhady vyznívají pro Microsoft příznivě, za rok touto dobou by mohl být Edge na dvouciferném uživatelském podílu, cca 10,1 %.

Světýlko naděje začátkem léta zasvítilo také pro Mozillu. Firefox tři měsíce po sobě rostl a v červnu skončil na 7,6 % a vrátil se tak na čísla z února. Že by se však vrátil na svou pozici druhého nejoblíbenějšího prohlížeče, analytici přinejmenším pro následujících dvanáct měsíců nepředpokládají.

Naopak se zdá pravděpodobné, že za rok touto dobou se bude pohybovat těsně nad hranicí 6 %. Co se týče menších prohlížečů, Safari si pohoršilo o 0,3 procentního bodu a červnových 3,6 % jsou pro Apple nejhorší výsledek od loňského října. Opera si drží svých 1,1 %.