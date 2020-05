Chrome začne omezovat náročné reklamy

Jestli váš notebook někdy začne znenadání těžce „dýchat“ anebo se váš telefon při brouzdání webu nezdravě „potí“, příčinou mohou být pokoutné reklamy. Google proti nim hodlá zakročit. Vzestup bitcoinu a dalších kryptoměn vedl v nedávné době též k vzestupu škodlivých reklam, které potajmu využívají výkon vašeho počítače k těžbě virtuálních platidel.

Jiné reklamy mohou být prostě jen špatně naprogramované nebo neoptimalizované. Google proto chystá pro Chrome novou funkci, která takto škodící reklamy bude automaticky blokovat. Součástí prohlížeče by měla být v srpnu, už dnes ji však můžete aktivovat manuálně.

„Ve snaze chránit baterie a data našich uživatelů, a snaze poskytnout jim bezproblémové prohlížení webu, Chrome bude omezovat množství zdrojů, které může reklama využít, pokud nedojde k interakci,“ uvedl produktový manažer Chromu Marshall Vale. „Jakmile reklama dosáhne svého limitu, zobrazí se v jejím prostoru chybová stránka s informací, že reklama využívala příliš zdrojů.“

Limitem má být spotřeba 4MB dat nebo 15 sekund využití CPU během půl minuty nebo zatížení CPU na 60 sekund celkově. Dle Valea tohoto limitu v současnosti dosahuje jen 0,3 % reklam, které však mají na svědomí 27 % dat spotřebovávaných v globálu všemi reklamami, respektive 28 % využití CPU.

Google má v úmyslu funkci během následujících měsíců ještě vyladit, pevnou součástí Chromu by se měla stát koncem srpna. Inzerenti tak mají dostatek času na to, aby své reklamy optimalizovali. Pokud však chcete funkci aktivovat už dnes, zamiřte skrz adresu chrome://flags/#enable-heavy-ad-intervention do nastavení Chromu a Heavy Ad Intervention povolte.