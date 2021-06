Co může znamenat uvedení nové verze Windows 10

Microsoft hodlá znovu zásadním způsobem proměnit Windows. Jak společnost uvedla, 24. června naznačí, poodhalí nebo zcela ukáže jejich „novou generaci“. Windows 10 21H2? Windows 11? Ať už se bude jmenovat jakkoliv, Microsoft hovoří o přepracovaném uživatelském rozhraní a nových funkcích, mnoho konkrétnějšího se však zatím neví.

Můžou být ale novinky tak revoluční, jak by se z prohlášení firmy mohlo zdát? Vždyť před šesti lety, když vyšly Windows 10, firma tvrdila, že půjde o „úplně poslední Windows“ a s uživateli uzavřela nepsanou dohodu o tom, že už nikdy nebudou muset podstupovat martyrium související s přechodem na nový systém. Dohodu, jejíž součástí bylo vydávání pravidelných aktualizací. Co tedy Microsoft chystá? Máme pro vás několik možných scénářů.

1) Berte a neremcejte

Microsoft rozhodl, že ať už využíváte jakoukoliv verzi Windows 10, zkrátka vám bude vyměněna za novou. Takový scénář by vlastně odpovídal dlouhodobé filozofii firmy, která uživatelům v zásadě nutí nové aktualizace bez možnosti jejich odepření, respektive umožňuje jejich odpírání do doby, než přestanou být podporovány. S ohledem na dobu podpory by tak tito „odpírači“ teoreticky měli čas do května 2023, kdy skončí podpora stávající verze Windows 10 20H2.

2) Pro firmy rok navíc

Microsoft se slituje nad firmami a novou verzi Windows vydá ve dvou variantách tak, aby si komerční uživatelé mohli ponechat tu stávající ještě rok. To naznačuje i zpráva serveru Windows Latest, dle které firmy letos na podzim obdrží tradiční aktualizaci 21H2, běžní uživatelé už ale dostanou novou podobu Windows. Dle takového scénáře by tak firmy mohly „starou generaci“ Windows 10 používat teoreticky až do jara 2024, tedy o rok déle než v případě scénáře číslo jedna.

3) Báze dobrovolnosti

Dle tohoto scénáře by Microsoft benevolentně nabídl firemním administrátorům nové prvky nových Windows jednotlivě nastavit, či je zcela odmítnout. Ostatně, nestalo by se tak poprvé. Ve hře je také alternativa, že toto variabilní nastavení systému bude možné pouze po určitou dobu. I k takovému řešení už Microsoft v minulosti přistoupil - poskytnout firmám přechodové období, aby si na nový systém postupně stihly zvyknout.

4) Chcete klasiku? Ale bez novinek!

Možná není náhoda, že Microsoft hodlá ve druhé polovině roku vydat též novou edici LTSC Windows 10. Tato verze v mnoha ohledech představuje to, po čem touží konzervativní uživatelé, kteří nemají v oblibě časté a dramatické proměny operačního systému. Microsoft ale zároveň před nedávnem zkrátil podporu LTSC Windows na polovinu (pět let) a srazil jejich význam omezením podpory pro Office 365.

Přesto se může LTSC verze Windows stát po omezenou dobu útočištěm pro ty, kteří nejsou na „novou generaci“ zvědaví. Pokud by však chtěl Microsoft udělat z LTSC verze alespoň trochu důstojnou alternativu k Windows s „největšími novinkami za dlouhou dobu“, měl by povolit přinejmenším restrikce pro Office 365. Spoléhat se na to nedá, pokud by tak ale učinil, bylo by díky LTSC teoreticky možné využívat „staré Windows 10“ až někdy do roku 2026.