Co nového přináší Androidu P pro vývojáře?

Nadcházející operační systém Googlu Android P vstupuje do další fáze vývojářské betaverze. Ta se zaměřuje na zlepšení kódování Kotlinu, strojové učení a kompatibilitu samotných aplikací.

Statický programovací jazyk Kotlin je podporován v aplikaci Android Studio skrze plugin, vývojářům dle Googlu umožní zlepšit jejich kód.

Pro strojové učení dostupné přímo na zařízení přestavil Googlu v Androidu 8.1 API Neural Networks, to nově získá devět dodatečných prvků: Pad, BatchToSpaceND, SpaceToBatchND, Transpose, Strided Slice, Mean, Div, Sub a Squeeze. API v jazyce C rozbíhá na výpočetní výkon velmi náročné operace strojového učení.

Pro zlepšení kompatibility aplikací s Androidem P bude Google postupně zhoršovat možnost přístupu k rozhraním zařízení bez SDK. Aktualizovaná verze SDK Androidu P poskytuje systémový obraz pro testování Android Emulatoru a na podporovaných zařízeních Pixel.

Mezi další vylepšení Androidu P patří: