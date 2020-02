Co očekávat od nové verze Windows 10?

Windows 10 20H1, zdá se, konečně přinese změny, o kterých se bude mluvit. Můžeme-li soudit z Insider buildů, hlavní novinky se budou týkat subsystému pro spouštění linuxových aplikací, Cortany, Windows Searche a aplikace Váš telefon. Nová verze, označovaná taky číslovkou 2004, by mohla vyjít už začátkem března, ačkoliv Microsoft tento termín zatím oficiálně nepotvrdil.

Windows Subystem for Linux

Když Microsoft přidal Windows Subsystem for Linux coby součást Anniversary Updatu v roce 2016, šlo o menší revoluci zjednodušeně řečeno znamenající, že Linux šlo spouštět v rámci Windows. Až na to, že subsystém nepodporoval skutečné linuxové jádro a některé moduly či ovladače tak byly stejně nepoužitelné. To změnila až verze číslo dvě, se kterou lze dokonce i na Windows 10 Home v rámci virtuálního prostoru spustit i skutečný linuxový kernel nebo – používáte-li oba systémy – přistupovat k e svým linuxovým souborům přes Průzkumníka souborů ve Windows. Přesto, vzájemné propojení systémů má pořád své mouchy. Microsoft uvedl, že skrz WSL2 dál nebude možno využívat VMWare, VirtualBox anebo těžit z GPU či USB periferií.

Cortana

Z Cortany se v poslední době stala spíš než asistentka aplikace, velikost jejíhož okna bude nově možno měnit a posouvat kdekoliv po obrazovce, tak jako… okna ostatních aplikací. Microsoft také slibuje, že styl její konverzace se promění z prostých otázek a odpovědí na něco, co bude více připomínat dialog.

Windows Search

Microsoft v loňském roce zapracoval na vyhledávacích schopnostech Windows Searche, jehož vyhledávání rozšířil za obvyklé adresáře. Ukázalo se však, že Search v tomto není vždy efektivní, a Microsoft tak jeho funkce opět mírně omezí, respektive upraví například pomocí funkce rychlého vyhledávání. Při prohledávání webu navíc nabídne kompaktní náhledy stránek.

Váš telefon

Zdá se, že Microsoft nastoupil trend oddělování aplikací a funkcí od samotných Windows 10, tak, aby jejich upgrade mohl probíhat pokud možno co nejnezávisleji. Příkladem budiž prohlížeč Edge anebo nově Váš telefon. S odpovídající konfigurací lze už dnes prostřednictvím aplikace zobrazovat fotografie, posílat textovky, telefonovat a přijímat notifikace. Některé funkce mají svá omezení, ale věříme, že takových bude do budoucna ubývat.

Mezi další novinky, které lze odtušit ze stávajících Insider buildů, patří ta kosmetická v podobě rozšíření sady emoji, nové rozhraní pro tablety s Windows či změna indikace teploty GPU. Drobnosti, ale bránit se jim rozhodně nebudeme. A to jsme jistě nezmínili vše!