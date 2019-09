Co přinesou nejbližší aktualizace Windows 10

Příští dvě aktualizace Windows 10 – 19H2 a 20H1 – odrážejí snahy Microsoftu rozdělit aktualizace na dvě části: plnohodnotnou s novými funkcemi a druhotnou zaměřenou převážně na patche. Po květnové aktualizaci s kódovými označením 19H1 je před námi patchová 19H2 a právě 20H1 s novými funkcemi, plánovaná na jaro příštího roku. Co o nich zatím víme?

19H2

Aktualizace 19H2, jež vyjde snad ještě v průběhu září, je cílená převážně na firmy, některé novinky by ale mohli ocenit i běžní uživatelé.

- Možnost aktivace hlasového asistenta i při uzamčeném systému a ovládání počítače obdobně jako chytrý reproduktor.

- Další úprava se týká latence digitálních per – zatímco dosud ji z nejasného důvodu určuje na základě typické hardwarové konfigurace systém, s 19H2 ji budou moct nastavit sami výrobci.

- Lepší výkon (a nejspíš též životnost) zajistí efektivnější distribuce procesů systému mezi „oblíbená“ jádra CPU.

- Počítače s Windows 10 S budou moct za určitých okolností spouštět Win32 aplikace.

- Upozornění aplikací bude možno lépe spravovat, mimo jiné přímo z rozhraní těchto upozornění.

20H1

Letošní květnová aktualizace byla ve srovnání s těmi předchozími o něco chudší a ani ta plánovaná na březen/duben 2020 zatím nevypadá kdovíjak honosně, ačkoliv Microsoft má ještě dostatek času na její vyladění. Zatím se můžeme těšit spíš na menší vylepšení.

- Nové rozhraní pro zařízení 2v1, připomínající víc to desktopové, než dosavadní kombinaci desktopu a tabletu.

- Reset Windows do továrního nastavení bude možno nově provést s kompletním stažením systému z cloudu, nikoliv jen z oddílu na pevném disku.

- Součástí 20H1 by měla být také nová verze Windows Subsystem for Linux, systému pro spuštění linuxových aplikací. WSL2 je od června součástí programu Insider.

- Finální a kompletní podpora Emoji 12.0.

- Rozšíření aplikace Váš telefon sice v současnosti limituje množství kompatibilních zařízení, to však postupně vzrůstá. Jsou mezi nimi už Samsung Galaxy S10, Note 8 a 9 a OnePlus 6, respektive 6T. Další dle všeho přibydou v dohledné budoucnosti.

- Aplikaci Windows Ink sice Microsoft nevěnoval příliš pozornosti, do budoucna však slibuje její užší propojení s aplikací Whiteboard.