Firefox začne letos filtrovat reklamy

„Během následujícího roku se Firefox postaví proti trackingu, obtěžujícím reklamám a dalšímu nežádoucímu obsahu. Prohlížeč bude rovněž přehlednější v otázkách soukromí a ochrany jako takové,“ uvádí Asa Dotzler, produktový manažer Mozilly, a načrtává, jak bude fungovat filtrování reklam.

Defaultně by měly být blokovány „určité typy reklam“, na jejichž specifikaci však vývojáři teprve pracují. Ve zveřejněném dokumentu jeho popis připomíná způsob, jakým Google popisoval svůj vlastní systém pro filtrování reklam, který do Chromu přidal v únoru. Mozilla, stejně jako Google, funkci nazvala filtrem oproti obvyklejšímu označení blocker využívanému pro technologie odstraňující z webů reklamy.

Dotzler rovněž naznačil, že obdobně jako Chrome, také Firefox bude rozpoznávat určité typy či kategorie reklam a následně odstraňovat jen tyto vytyčené. Chrome pro tuto identifikaci využívá kategorizaci Koalice pro lepší reklamu, skupiny, kterou pomáhal zakládat, a která mimo jiné slouží i tvůrcům reklam, jimž nabízí vodítka a standardy pro „správnou“ reklamu.

Mozilla však v současnosti s Koalicí nijak spjatá není, a tak je zatím otázkou, z čeho bude při programování svého filtru vycházet ona. Filtr by se mohl objevit ve verzi Firefox 62 (plánované na 21. srpna) či Firefox 63 (plánované na 15. října).

Z edičního plánu firmy vyplývá také to, že Mozilla se chce dále soustředit na zvyšování výkonu prohlížeče, na bezpečnost a také blokování automaticky spouštěného videoobsahu. Na lepším zabezpečení Mozilla spolupracuje se službou Have I Been Pwned, která dohlíží a kontroluje to, zda uživatelská data typu přihlašovacích údajů nebyla zneužita.

Dle Dotzlerova harmonogramu chce firma rovněž napravit svou reputaci tahouna mezi doplňky, čemuž má napomoci několik klíčových kroků, včetně využití telemetrie pro jejich doporučování a rozšíření nabídky API, aby vývojáři mohli vyvíjet sofistikovanější doplňky. Ovšem vzhledem k tomu, kolik podobně vyjádřených slibů z loňského roku, ze strany Mozilly zůstalo nevyplněno, je třeba i plán na letošní rok brát s rezervou.