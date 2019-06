Google Asistent je součástí Waze

Google Asistent už prokazuje svou užitečnost v Mapách, aniž by si přivlastnil obrazovku pro sebe nebo nás rozptyloval při řízení, a nyní ho Google přivádí také do Waze. Od tohoto týdne je virtuální asistent do oblíbené navigační aplikace plně integrován, takže uživatelé ji už mohou ovládat bez toho, aby se dotýkali obrazovky.

Podporovány jsou samozřejmě oblíbené funkce jako je hlášení kolon, výmolů nebo hledání objízdných tras. Jediné, co je potřeba, je Asistenta oslovit a na dopravu se zeptat nebo mu zadat naplánovaní trasy.

V létě také Google vypustí nový Assistant Driving Mode, který nahradí dosavadní aplikaci Android Auto, a coby součást virtuálního asistenta bude dle vyjádření Googlu představovat další krok ve vývoji chytrého řízení. Nabídne vylepšené uživatelské rozhraní se snadným přístupem k navigaci, textování, telefonování a médiím bez toho, aby se řidič musel neustále nechávat rozptylovat pohledem na obrazovku. Asistent bude navíc sbírat návrhy, které by mohly být v průběhu jízdy užitečné, včetně třeba výběru poslouchané muziky, anebo při zvonění telefonu informovat, kdo volá a ptát se, zda chcete odpovědět.

Nová aktualizace Waze je dostupná pro Androidy podporující Google Asistenta, zda si najde cestu i na iOS zatím firma neoznámila, ačkoliv příliš pravděpodobné to není.