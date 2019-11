Google vylepšuje G Suite o další možnosti umělé inteligence

Vývoj AI je silnou stránkou Googlu a společnost průběžně rozšiřuje potenciál strojového učení i v rámci G Suite. Nejnověji uživatelé mohou do některých G Suite aplikací vstoupit s Google Asistentem anebo v Google Dokumentech využít chytrý našeptávač Smart Compose.

Že hlasového asistenta začlení do G Suite Google oznámil už v průběhu roku, v beta fázi je aktuálně jeho využití v Kalendáři, v němž lze prostřednictvím hlasových příkazů spravovat jednotlivé záznamy. Vytvářet je, upravovat, rušit nebo číst.

Uživatelé mohou s asistentem také posílat e-maily účastníkům schůzek, s aplikací Hangouts Meet zahajovat hlasové i video hovory anebo pracovat s dedikovaným Hangouts Meet hardwarem využívaným převážně ve firmách za účelem společných porad.

Hlasoví asistenti si začínají pomalu ale jistě klestit cestu do pracovního prostředí a analytická společnost Gartner odhaduje, že až čtvrtina pracovníků pravidelně využívající počítače, bude do dvou let používat virtuální asistenty na denní bázi.

Dle odborníků má přitom právě Google v této oblasti význačný náskok před konkurencí, když těží nejen ze samotného vývoje AI, ale také z širokého portfolia nejrůznějších pracovních nástrojů.

„Amazon sice slaví úspěchy s Alexou, ale rozhodně nedisponuje tolika cloudovými nástroji jako Google,“ konstatuje Angela Ashendenová, analytička společnosti CCS Insight. Pro všechny angažované společnosti však bude zásadní výzvu představovat bezpečnost, o které musí přesvědčit nejen běžné uživatele, ale právě i firemní klientelu.

„Jde o citlivou oblast, ale Google si uvědomuje, že nesmí nic uspěchat, aby důvěru uživatelů neztratil.“ Google a Amazon nejsou ani zdaleka jedinými firmami, které ve vývoji a šíření hlasových asistentů postupují nezadržitelně vpřed. Microsoft nedávno pro změnu oznámil, že integroval Cortanu do mobilní verze aplikace Outlook.

Další velká novinka se týká našeptávače Smart Compose, který už je v beta verzi součástí Gmailu, a nyní se dostane také do Google Dokumentů. Uživatelé díky němu mohou psát rychleji, jelikož našeptávač jim navrhuje často opakované fráze a slovní spojení.

V Gmailu je aktuálně využíván u zhruba 10 % e-mailových odpovědí. „Skutečnost, že se časem dokáže přizpůsobit vašemu stylu, znamená, že se nejspíš stane jednou z těch funkcí, o kterých jste si mysleli, že je nepotřebujete, ale nakonec bez nich nebudete chtít být,“ konstatuje Ashendenová.

Vylepšení se dočká též samotné opravování gramatiky v Dokumentech a asistivní AI bude schopno rozpoznávat často používaná slova a zkratky specifická pro tu kterou firmu či projekt. Tyto tak přestane označovat coby nesprávná anebo se je naučí opravovat, pakliže budou napsána špatně.