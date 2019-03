Hraním proti datovým limitům

Google a Microsoft na konferenci herních vývojářů v San Franciscu představili nové služby, značící příchod cloudového hraní. Google Stadia a Microsoft xCloud slibují budoucnost, kdy obsah bude streamován do mobilních zařízení skrz vysokorychlostní Wi-Fi a 5G síť.

Jejich uchycení a rozvoj však předpokládá zánik něčeho jiného: datových limitů. Sice se dá očekávat, že operátoři se za ně budou tvrdě bít, streamování videoher však může být silnou zbraní na straně uživatelů.

Správa množství spotřebovaných dat občas může představovat boj. Člověk nemusí být zrovna herní publicista, aby měl chuť stáhnout si několik her měsíčně a zvlášť, má-li nastaven rodinný tarif i pro digitálně aktivní ratolesti, může se množství využitých dat brzy začít šplhat strmě nahoru.

Služby pro cloudové hraní jako je Google Stadia vykreslují hru na vzdáleném serveru, tedy ne na místním zařízení, výzvu však představuje rychlé a bezproblémové napojení uživatele na tyto servery, zajišťující rychlost a plynulost hraní, na jakou je zvyklý. I proto již existující služby jako OnLive využívají klasické připojení přes kabel.

Pro platformy nabízející streamovací služby je matematika jednoduchá. Google i Microsoft do streamování her investují desítky, ne-li stovky milionů dolarů. Stejně tak Sony do PlayStation Now. Všechny společnosti mají vlastní servery, vlastní uživatelské rozhraní, samy si rozhodují o cenách. Ani jedna z nich však neovládá rozsáhlou infrastrukturu dělící jejich služby od koncových uživatelů. A pokud je uživatel omezován datovými limity operátora, je veškerá snaha zbytečná.

Zatím sice nevíme, kolik dat si bude žádat streamování hry přes xCloud nebo Stadia, ale při pomyšlení na obvyklou výši limitů, dokonce ani teorie nepůsobí zrovna povzbudivě. Rozlišení 1080p by přitom mělo být při hraní standardem. Ostatně, pracuje s ním třeba už Netflix, který spotřebuje 3GB dat za hodinové video v HD.

Do jakých výšin by mířilo množství spotřebovaných dat u hráčů, kteří tráví hraním klidně několik hodin denně, snad ani není třeba počítat. A i když Microsoft zatím prezentoval xCloud při streamování do telefonu, takže se dá předpokládat, že prioritou pro něj bude 5G standard, je zjevné, že jakýkoliv menší objem než neomezený, bude pro hraní v cloudu nedostatečný.

Před Microsoftem, Googlem, Sony a dalšími tak stojí nelehká výzva – přesvědčit operátory, aby datové limity odbourali. Netflix, který se o to začal pokoušet už před třemi lety, v tomto boji pravděpodobně získá silné korporátní spojence. Budou-li spolu – a spolu s uživateli – táhnout za jeden provaz, možná nás skutečně čeká budoucnost bez datových limitů.