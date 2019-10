Insider program – zkáza Windows?

Bude příští update Windows 10, který se má objevit v následujících týdnech, bezchybný? To se dá těžko očekávat nejen od Microsoftu, ale od kteréhokoliv výrobce. Stačilo by, pokud by sebou nenesl nějakou fatální chybu, která vyřadí počítače z provozu. To už jsou hodně snížená očekávání, přesto bychom na ně nevsázeli. Aktualizace Windows jsou totiž zejména v posledních letech poněkud problematické. Ta asi nejhorší přišla loni v říjnu, když lidem bez varování smazala jejich soubory.

Co se stalo, že dnes tolik lidí aktualizace vyhlíží spíš s obavami namísto nadšení? Windows Insideři, ti se stali. A na mysli nemáme miliony lidí, kteří Microsoftu zasílají bezplatná hlášení o problémech systému, ale samotný program Windows Insider, který vedl k odstavení skutečných insiderů – zaměstnanců, kteří dělávali to, co je dnes crowdsourcováno.

Windows Insideři jsou dnes lidé, kteří se zapsali k testování nových verzí Windows ještě před vydáním a hlášení chyb prostřednictvím tzv. Feedback Hubu. Mají tak „privilegium“ pracovat s verzí systému, která může být nestabilní, obsahující bugy a jiné nedokonalosti, které mohou (a nemusí) být odstraněny, než je systém vydán veřejně. Pro mnoho Insiderů je tahle příležitost a přístup k exkluzivnímu obsahu dostatečnou motivací.

Podle Microsoftu Insideři včasným odhalováním bugů napomáhají spolehlivějšímu chodu Windows, což, když se nad tím zamyslíte, je poněkud zvláštní tvrzení. Jako by Microsoft říkal, že před spuštěním programu Insider vydával aktualizace bez testování…

Tak to samozřejmě nebylo. Před rokem 2014 měl Microsoft tým specializovaný na testování Windows v reálných situacích a analyzování výsledků. Toho roku Microsoft přešel k testování Windows na virtuálních zařízeních, která však, jak se ukázalo, příliš neplnila svůj účel. Tým testerů však společnost neobnovila.

Podle Jerryho Berga, který byl jeho dlouholetou součástí, se svými lidmi testovali různé buildy na různých typech počítačů v laboratorních podmínkách, testovali je a systematicky odhalovali bugy. Také je analyzovali a pomáhali vývojářům v jejich odstraňování. Virtuální zařízení pro takovou práci nebyly vhodné, protože nedokázaly simulovat různé typy hardwaru a bugy tak nedokázaly odhalit.

Koncem roku 2014 tak firma představila program Windows Insider, do kterého se během prvního roku zapsalo na sedm milionů uživatelů. Microsoft spoléhá na to, že právě tito Insideři budou bugy hlásit, podle Berga tak však spousta z nich nečiní a ti, co ano, je nehlásí včas nebo je hlásí nevhodným způsobem. A rozhodně je nijak neanalyzují. Je sice fakt, že Microsoft od Insiderů sbírá také telemetrická data, která mu pomáhají v analýze a přinášejí vhled do toho, jak lidé Windows používají. Podle Berga však samotná telemetrie nestačí.

„Microsoft v zásadě nahradil odborníky zákazníky a uživateli,“ hodnotí stručně Berg.

Nelze samozřejmě tvrdit, že za upadající kvalitu nových Windows buildů mohou jen Insideři. Jako doplňující zdroj dat pro profesionální testery mohou být užiteční. Problém je v tom, že Microsoft je používá namísto těchto profesionálních testerů. Koneckonců, nic přece nestojí. Ale jak se říká, co zaseješ, to taky sklidíš…