Inteligentní Linux s podporou pro hybridní cloud

Operační systém Red Hat Enterprise Linux 8 byl v nové verzi navržen pro nasazování v hybridních cloudových řešení. Díky tomu může pracovat v podnikových datových centrech i s větším množstvím veřejných cloudů. Red Hat Enterprise Linux 8 (RHEL 8) je navržen tak, aby nejen podporoval podnikové IT v hybridním cloudu, ale také podporoval rozvoj technologické strategie zahrnující linuxové kontejnery, hybridní cloudové služby, DevOps i umělou inteligenci. Tento vývoj odráží vzrůstající důležitost multicloud a hybrid cloud řešení, protože například podle nedávné analýzy IDC dnes 70 % zákazníků využívá multicloudová prostředí a 64 % aplikací v typickém IT portfoliu podniků je dnes založeno na cloudovém prostředí – veřejném, nebo soukromém.

S vydáním RHEL 8 dostávají zákazníci přístup i k Red Hat Insights, které pomáhají proaktivně identifikovat a eliminovat široké spektrum problémů zahrnující bezpečnostní problémy nebo potíže se stabilitou systému. Tato služba umožňuje administrátorům využít více než 15leté zkušenosti Red Hatu s nasazením RHELu v datacentrech i hybridním cloudu.

Aby mohly firmy a organizace lépe řídit systémy, rozptýlené v různých on-premise a cloudových infrastrukturách, vyvinul Red Hat pro RHEL 8 i produkt Red Hat Smart Management, který IT týmům umožňuje využívat výhody práce v hybridním cloudovém prostředí a současně snižovat složitost celého řízení. Red Hat Smart Management, kombinující Red Hat Satellite pro řízení on-premise systémů a služby řízení cloudů pro distribuovaná nasazení systému RHEL 8, poskytuje bohaté možnosti řízení, oprav, konfigurace a zajišťování nasazení systému RHEL 8 v hybridním cloudu.

Rychlejší cesta k moderním aplikacím

S velmi rychle se měnícími požadavky trhu je pro firmy stále složitější získat a udržet si konkurenční výhodu. RHEL 8 proto podporuje inovace s nasazením moderních technologií, jako jsou umělá inteligence (AI) nebo internet věcí (IoT), které, stejně jako rozsáhlý ekosystémem testovaných a ověřených podpůrných technologií, pomáhají zajistit konkurenční výhodu na přeplněném trhu.

RHEL 8 také poprvé představuje aplikační streamy, které podporují zrychlení vývojářských inovací. Bez vlivu na výkon či stabilitu jádra jsou v RHEL 8 rychle aktualizovány programovací jazyky, frameworky i vývojářské nástroje. Spokojeni tedy mohou být jak administrátoři podnikových systémů, kteří ocení stabilitu operačního systému, tak i vývojáři, kteří budou mít pro svoji práci k dispozici vždy nejnovější nástroje.

S ohledem na to, že vývojáři podnikových aplikací pracují primárně s Linuxem, snižuje RHEL 8 vstupní bariéru do Linuxu, aby umožnil jeho větší dostupnost pro administrátory Windows, začátečníky s Linuxem i nové administrátory, kteří nejsou zvyklí pracovat v prostředí příkazového řádku. Při podpoře vývoje nových aplikací a jejich přesunu do produkčního prostředí patří mezi nejdůležitější vlastnosti RHEL 8 stabilita, vysoká úroveň zabezpečení i testování či certifikace nových řešení na existujícím hardwaru a ve stávajících prostředích.

Intuitivní webová konzole RHEL 8 s konzistentním grafickým rozhraním pro řízení a monitorování systému od stavu virtuálních počítačů až po celkový výkon systému podstatně snižuje náročnost práce systémových administrátorů. Pro další zjednodušení používání podporuje RHEL 8 tzv. in-place aktualizace, které uživatelům zrychlí a zefektivní převod instancí systému RHEL 7 na novou verzi RHEL 8. Mnoho složitějších úloh, týkajících se řízení a konfigurace Linuxu v produkčním prostředí, je navíc v RHEL 8 zcela automatizováno. Automatizace usnadňuje nasazení linuxových řešení a pomáhá předcházet lidským chybám, které bývají příčinou obvyklých problémů s konfigurací.

Vysoké zabezpečení bez nutnosti kompromisů

Podporou linuxových kontejnerů a Kubernetes nebo bezserverových aplikací a umělé inteligence pomáhá RHEL 8 připravit cestu k zavádění inovací, při kterých se nasazují pouze nezbytné předpřipravené balíčky pro konkrétní pracovní úlohy. Kromě zrychlení nasazování nových technologií se tím také minimalizují potenciální rizika.

Pro lepší zabezpečení podporuje RHEL 8 kryptografické standardy OpenSSL 1.1.1 a TLS 1.3. Nejnovější standardy v oblasti kryptografické ochrany lze v rámci celého systému implementovat pomocí jediného příkazu, což omezuje potřebu zavádění pravidel a ladění aplikací. RHEL 8 také plně podporuje nástrojovou sadu kontejnerů Red Hat. Na základě otevřených standardů poskytuje sada nástrojů technologie pro vytváření, provozování a sdílení kontejnerových aplikací. Pomáhá zefektivnit vývoj kontejnerů a eliminuje potřebu monolitických, méně bezpečných démonů potřebných pro běh kontejnerů.

Linux pro datové centrum i cloud

RHEL 8 je také základem celého portfolia hybridních cloudových řešení společnosti Red Hat, počínaje platformou Red Hat OpenShift Container Platform 4 a očekávané Red Hat OpenStack Platform 15. Na platformě RHEL 8 stojí také připravovaný operační systém Red Hat Enterprise Linux CoreOS s minimálními požadavky na zdroje, navržený s ohledem na nasazení v produktu Red Hat OpenShift Container Platform.

Red Hat Enterprise Linux by si nikdy nezískal takovou popularitu bez prosperujícího partnerského ekosystému, který zahrnuje tisíce certifikovaných aplikací, obrazy linuxových kontejnerů, hardwarové konfigurace a poskytovatele cloudu. Red Hat intenzivně spolupracuje s dalšími vedoucími hráči na globálním IT trhu a na základě rozsáhlého testování je zaručena bezproblémová spolupráce RHEL 8 s dlouhou řadou konkrétních hardwarových konfigurací a podnikových řešení, včetně architektur ARM a POWER, stejně jako například řešení SAP a mnoha dalších aplikací.

Red Hat Enterprise Linux šetří firmám miliardy

Na přínosy Red Hat Enterprise Linuxu (RHEL) pro firmy v Čechách i ve světě, jsme se zeptali Ivety Babulenkové, která na pozici obchodní manažerky pro Českou republiku a Slovensko jedná se zástupci firem i obchodními partnery společnosti Red Hat

V jakých oblastech se RHEL ve firmách nejčastěji využívá?

Z našich dlouholetých zkušeností s využitím moderní linuxové platformy víme, že RHEL je v současnosti základem moderního datového centra. To nám potvrzuje i mnoho analýz a výzkumů, jako i aktuální výzkum agentury IDC, který odhalil, že RHEL se nejčastěji používá v podnikových informačních systémech a v infrastruktuře. Mezi jeho hlavní přínosy v těchto oblastech patří především lepší efektivita, zvýšení výnosů, snížení nákladů i vyšší produktivita zaměstnanců firem.

Lze přínosy nasazení RHEL vyčíslit?

Podle zmíněné studie IDC mohou organizace pracující v oblasti IT, využívající platformu RHEL, jen v letošním roce realizovat úspory ve výši 6,7 miliardy dolarů. Největší část těchto úspor představuje snížení každoročních nákladů na software o více než polovinu. Další významné úspory představuje omezení množství času, který IT personál musí věnovat běžným úkolům při správě IT, a také snížení nákladů způsobených neplánovanými odstávkami.

Jak se rozvíjí ekosystém partnerů kolem RHEL?

Nový Red Hat Enterprise Linux 8 představuje flexibilní, škálovatelný a bezpečný základ pro vývoj nové generace hybridních cloudových aplikací a služeb. Pro naše partnery je ale RHEL více než jen technologickou platformou. Funguje jako růstový faktor výnosů, takže podle IDC mohou naši partneři a distributoři v rámci ekosystému RHEL do konce roku 2019 vygenerovat více než 80 miliard dolarů příjmů. To je více než 20 dolarů na každý dolar výnosů vytvořených společností Red Hat.

IDC navíc očekává, že čisté nové výnosy z ekosystému přinesou partnerům společnosti Red Hat mezi lety 2018 a 2023 dalších více než 135 miliard dolarů. Přestože jsou v ekosystému společnosti Red Hat i nadnárodní korporace, většina našich partnerů jsou lokální firmy. IDC uvádí, že tyto regionální společnosti mohou s pomocí ekosystému RHEL investovat do roku 2023 více než 35 miliard dolarů do místních ekonomik.

RHEL 8 potěší administrátory i vývojáře

Na okolnosti o vzniku nového RHEL 8 jsme se zeptali Luďka Šmída, Senior Managera brněnského vývojového centra společnosti Red Hat.

V čem se lišil vývoj RHEL 8 od předchozích verzí tohoto podnikového Linuxu?

Jelikož se bavíme o plně open-source softwaru, je pro nás extrémně důležitá spolupráce s komunitou vývojářů. RHEL 8 stojí na základě systému Fedora 28, který jsme rozšířili o velké množství funkcí, důležitých pro nasazení ve firmách. Už během vývoje jsme zaznamenali kolem 40 000 stažení beta verze RHEL 8 a získali opravdu masivní zpětnou vazbu.

Na jakou hlavní novinku v RHEL 8 byste chtěl poukázat?

Samotná distribuce RHEL 8 je sestavena zásadně jiným způsobem než dříve. Tento rozdíl spočívá především v oddělení jádra operačního systému a aplikací, jako jsou například některé programovací jazyky, vývojové frameworky nebo nástroje pro vývoj aplikací. Díky tomu můžeme výrazně častěji aktualizovat rychle se měnící technologie, aniž by současně docházelo ke změnám v samotném jádru. Tím potěšíme jak administrátory, kteří potřebují provozovat stabilní jádro operačního systému, tak i vývojáře aplikací, kteří mohou díky novému konceptu používat moderní technologie při vývoji aplikací v průběhu životního cyklu RHEL 8.

Od uvedení RHEL 7 uběhlo 5 let, jak se za tu dobu změnila oblast podnikového softwaru?

Vidíme především velký zájem o kontejnerizaci aplikací. Díky technologii kontejnerů lze rychleji a bezpečněji nasazovat nové aplikace a snadněji aktualizovat či upravovat ty stávající, bez vlivu na další komponenty IT infrastruktury. Stále větší důraz je také kladen také na bezpečnost a automatizaci. RHEL 8 samozřejmě podporuje potřebné technologie jako OpenSSL 1.1.1, TLS 1.3, System Roles implemetované pomoci Red Hat Ansible Automation a plnou podporu pro Red Hat container toolkit založený na otevřených standardech.