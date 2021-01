Jak Flash zmizí z našich životů

Přestože společnost Adobe přestala dodávat aktualizace Flash Playeru už v prosinci – a 12. ledna ho umrtví zcela –, jeho odinstalace z počítačů s Windows se ujme přímo Microsoft. Adobe přitom uživatelům doporučil odstranit Flash z počítačů za účelem „zabezpečení systému“. Uživatelé tak samozřejmě mohou učinit sami s pomocí návodu, který společnost umístila na svém webu, Microsoft to však pro jistotu hodlá zajistit i za ně. Jestli nechcete, nemusíte tak dělat vůbec nic.

Microsoft naplánoval tzv. „aktualizaci k odstranění Adobe Flash Playeru“ (Update for Removal of Adobe Flash Player) do aktualizačního harmonogramu loni koncem října. Aktualizace s kódovým označením KB4577586 „trvale odstraní Adobe Flash Player coby součást zařízení s operačním systémem Windows“. Microsoft však upozorňuje, že tato aktualizace odstraní pouze Flash Player nainstalovaný systémem Windows. Pokud jej uživatel instaloval manuálně jiným způsobem, z jiného zdroje, pak jej aktualizace od Microsoftu neodstraní.

Jakožto volitelný download bude KB4577586 k mání na platformách Windows Update a Windows Server Update Services „zkraje roku 2021“. Později jej z volitelného změní na doporučený a jako takový může být v závislosti na nastavení Windows Update stažený už automaticky.

V průběhu léta pak bude KB4577586 zahrnut mezi kumulativní aktualizace (Cumulative Updates) a také mezi měsíční souhrnné aktualizace (Monthly Rollups). To mimo jiné znamená, že od té chvíle už skutečně bude aktualizace instalována a aktivována automaticky, což povede k definitivnímu odstranění Flash Playeru ze systému.

To vše však platí jen pro uživatele Windows. Jablíčkáři musí na Macích Flash Player odstranit manuálně dle návodu, který Adobe nabízí na svém webu.