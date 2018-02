Jak správně ukládat a obnovovat data?

V současné době mají malé firmy stejné (nebo téměř shodné) možnosti pro ukládání dat jako mnohem větší podniky. Jak si však s tolika možnostmi ukládání dat vybrat správné řešení pro svou společnost?

Zde je návod, jak zajistit, aby vaše důležitá data byla k dispozici i v případě katastrofy.



1. Hledejte řešení, jehož velikost lze přizpůsobovat vaší společnosti.

„Své požadavky na ukládání za tři až pět let nebudete nyní určitě znát – a budete rádi, když to budete vědět na rok dopředu,“ vysvětluje Kevin Liebl, viceprezident marketingu ve společnosti Zadara Storage.

„Namísto snahy o nalezení správné velikosti úložiště se zaměřte na výběr řešení se schopností škálování v rozsahu větším, než si momentálně představujete – s možností škálovat směrem nahoru i dolů.“



2. Použijte hybridní řešení.

„Kombinace lokálního a cloudového zálohování je nejlepším způsobem, jak zaručit bezpečnost vašich dat,“ tvrdí Ed Meadows ze společnosti Best Integration Technologies.

„Místní zálohování vám poskytne rychlé časy obnovení v případě potřeby a cloudové zálohy vás zase ochrání před rozsáhlejšími katastrofami, které by mohly potenciálně zničit i vaše lokální back-upy.“



3. Pokud nemůžete použít hybridní řešení, zálohujte data do cloudu.

„Jestliže máte těsný rozpočet a možnost zvolit jen jednu metodu zálohování, použijte zálohování do cloudu,“ radí Meadows.

Časy obnovy sice podle něj nejsou při velkém množství dat tak krátké jako u lokální zálohy, ale získáte ochranu proti vícero typům hrozeb, které mohou vaše data zničit.

„Náklady pro zahájení cloudového zálohování jsou také výrazně nižší, protože odpadají počáteční výdaje a získáte jednoduchou měsíční fakturaci s rozložením výdajů na back-up v čase,“ vysvětluje Meadows.

„Hledejte řešení založená na cloudu a podporující redundanci,“ dodává Mike Davie, výkonný ředitel společnosti DataStreamX.

Přestože podle něj mohou být tyto alternativy o něco dražší z hlediska např. dvouletého provozu, přinášejí více bezpečí. Nic totiž nezničí malé a středně velké firmy rychleji než ztráta dat způsobená poruchou či kybernetickým útokem s důsledkem poškození jednoho interního řešení.

Vhodné je například používat AWS S3 se zálohováním do několika regionů, takže nejdůležitější datová aktiva by měla zůstat v bezpečí.



4. Prověřujte dodavatele a poskytovatele úložišť pečlivě.

Seznamte se doporučeními od kolegů z jiných firem a od zákazníků. Ptejte se také na zabezpečení dat.

„Při podpisu kontraktu se třetí stranou specifikujte požadovanou úroveň zabezpečení a časový rámec pro zpřístupnění vašich záloh,“ radí Brian Kearney ze společnosti Travelers Select Accounts.

Před podpisem je podle něj nutné se také seznámit s technickou podporou a jejími cenami. Cílem je najít poskytovatele řešení bezpečného ukládání dat, který zde bude pro vás a dokáže rychle obnovit vaše data v případě výskytu katastrofy, ale nebude mít kvůli tomu přemrštěné ceny.



5. Zálohujte data pravidelně.

„Elektronická data by se měla zálohovat nejméně jednou týdně a všechny zálohy by se měly ukládat do vzdáleného umístění, tak aby je nemohla ovlivnit stejná událost,“ radí Kearney.



6. Archivujte staré soubory.

„Chcete-li ušetřit, archivujte soubory starší tří let a k udržení nízkých nákladů na ukládání dat používejte hybridní cloudový model,“ doporučuje Mazhar Lateef, výkonný ředitel společnosti ShareArchiver.

Archivace starých a nepoužívaných dat může podle něj organizaci ušetřit každý rok spoustu peněz vynakládaných za ukládání dat.

Migrace těchto velkých objemů dat mimo firemní servery na levnější úložná zařízení sníží náklady a zvýší výkon a rychlost zálohování.



7. Ověřte si, zda můžete snadno získat a obnovit svá data.

„Zásadním aspektem záloh je obnova dat v případě potřeby,“ připomíná Frank Jablonski, viceprezident společnosti Acronis. Určitě se tedy ptejte poskytovatelů úložišť, jakým způsobem a jak rychle lze obnovit data v případě katastrofy.

Potom podle Jablonskiho otestujte, jak dlouho trvá „dostat data a aplikace zpět do režimu on-line. Doba času plné obnovy aplikace vás může velmi překvapit. Je lepší to zjistit během testování než v reálné situaci.“

Podobně také „pečlivě při volbě řešení úložiště promyslete, jak se budou data používat, abyste se nedostali do situace, kdy by data sice byla uložená, ale nedostupná pro různé lidi a aplikace, které je budou potřebovat“, radí Jon Bock, viceprezident společnosti Snowflake Computing.

Pokud podle něj budou například data podkladem pro zprávy a analýzy, mohou moderní datové platformy a datové sklady SaaS data nejen ukládat, ale i zpracovávat, takže pro tyto případy může být cloud dobrou volbou.



8. Připravte si plán pro katastrofu a pravidelně ho aktualizujte.

„Pokud jde o data, jednou z nejdůležitějších rad, které vždy dávám, je mít plán pro všechny druhy datových katastrof a pravidelně ho aktualizovat,“ tvrdí David King, šéf marketingu ve společnosti Commvault.

Přestože podle něj firmy znají škody, které mohou nastat, často neberou v úvahu různé typy datových katastrof, jež by mohly jejich podnikání ovlivnit – jako například selhání lidského faktoru, hardwarové a softwarové problémy, ransomware, přírodní katastrofy apod.

„Aby byly firmy plně připravené na obnovu v případě, když dojde ke katastrofě, musí existovat plán pro všechny realistické potenciální katastrofy. A jelikož se data, aplikace, technologie a firemní potřeby neustále mění, měly by se plány pro případy katastrof kontrolovat a aktualizovat každé čtvrtletí,“ dodává King.

